L'oroscopo di Branko di martedì 27 agosto: "Si risveglia un vecchio malessere", chi rischia

ARIETE Conviene approfittare della Luna ancora in Gemelli per fissare appuntamenti per la prossima settimana, non perdete tempo. Agosto termina con Luna in Leone, settembre inizia con la stessa Luna unita a Mercurio, molto positiva per gli affari e il lavoro. Qualcuno deve ancora risolvere problemi importanti del mese di giugno, cosa che è adesso possibile, ma fatelo entro il 4 settembre. Una volta eravate amati più intensamente, voi dite, ma succede nel matrimonio.

TORO Mercurio può risvegliare qualche vecchio malessere, ma niente che possa ostacolare il bel cammino delle vostre azioni, dolci emozioni in famiglia, slancio in amore. È meglio fare le cose in autonomia, la situazione generale è incerta, tanti parlano senza conoscere il cammino delle stelle, voi no. Siete in sintonia perfetta con gli astri e ogni vostra fatica sarà ripagata generosamente. L'uomo del segno migliora molto il rapporto con le donne vicine, le amanti in modo particolare.

GEMELLI Quasi una marcia trionfale inizia con questa Luna nel segno e poi prosegue fino alla fine del mese, particolarmente bello il giorno 29 quando Venere esce dalla Vergine ed entra in Bilancia. Sarà speciale la combinazione con Giove: due fortune, una piccola e una grande, saranno unite per crearvi situazioni ideali nel lavoro, affari, amore. Dimenticate la vendetta in amore, anche voi avete qualcosa da farvi perdonare. Stomaco agitato, controllate il cibo.

CANCRO Nasce un amore. Se non oggi, potrebbe succedere domani o giovedì, quando avrete Luna nel vostro segno. La magnifica illuminazione di Venere e Sole riunisce in un abbraccio passionale anche i coniugi. Vita con i figli. Potrebbe essere il titolo di un romanzo dell'Ottocento e invece è solo il richiamo di Saturno a essere costanti e maggiormente presenti nelle questioni che riguardano i vostri figli già adulti ma non ancora indipendenti. Creatività nel lavoro, ottimo!

LEONE La stagione estiva vi ha visti protagonisti del nostro oroscopo, praticamente in ogni campo della vita. Ci sono stati alcuni momenti di tensione con le persone vicine, nelle collaborazioni, talvolta la forma fisica non perfetta, ma nell'insieme tutto è andato bene. Andrà benissimo anche questo finale di agosto che presenta Venere in Bilancia e Luna nel vostro cielo il 31. Siete più interessanti sotto il profilo estetico, specie la donna Leone con il fuoco negli occhi.

VERGINE Un atteggiamento avventato può provocare incidenti se non è tenuto a freno, calmate i nervi e seguite le indicazioni mediche. Relax è richiesto anche oggi dalla Luna ultimo quarto in Gemelli, che procura anche un incidente diplomatico nei rapporti di lavoro, con le autorità. Avete forse vertenze in corso? In questo cielo incostante è visibile anche una nuvola rosa creata da Venere presente nel cielo fino al 29, non perdete l'occasione, amate!

BILANCIA Oggi siete un po' avidi di soldi, ma Mercurio non vi critica, siete soltanto in sintonia con il resto del mondo. Guadagnerete senz'altro sotto questa Luna ultimo quarto tutto il giorno in Gemelli e tutto il giorno sostenuta dalla grinta di Marte e dalla fortuna di Giove, noi stessi sollecitiamo iniziative a lungo raggio, non dovete pensare all'estate che sta finendo, ma alle nuove stagioni che si aprono già il 4 settembre. Come mai? Lo scoprirete quel giorno, intanto Venere arriva il 29 agosto.

SCORPIONE Marte è fonte di grande intraprendenza, ma può anche spingere a reazioni impulsive nei rapporti di lavoro. Non date questa soddisfazione a chi aspetta solo un vostro passo falso. Puntate sulla sicurezza interiore, questa è anche oggi rafforzata dalla veggente Luna in Gemelli, vostra ottava casa che voi sentite particolarmente vicina alla vostra sensibilità, emotività, razionalità che raggiunge le punte più alte di questa estate. Amore è come un circo? E allora scappate con una ballerina o con un domatore.

SAGITTARIO Saturno, Saturno! Il pianeta del tempo che passa, della maturazione, delle prove e degli esami, ha preso possesso del vostro segno già nel 2023, questo è dunque il secondo agosto che vi tocca rispondere a delle domande… Che tipo di domanda? Beh, non si può dire in un discorso generale, ma certamente è qualcosa che riguarda la vostra vita interiore. Ben venga Giove opposto se vi vuole "processare", dopo sarete più leggeri.

CAPRICORNO Martedì è il giorno governato da Marte, pianeta del coraggio e della voglia di vincere. Quando transita nel vostro segno si "esalta", esprime tutte le sue caratteristiche positive e negative, ma oggi in Gemelli, congiunto alla calante Luna e al grande Giove, decide di fare un altro regalo al Capricorno, un'altra occasione di un grande successo. In amore voi sentite di essere molto vicini alla felicità completa. Correte, non perdete tempo!

ACQUARIO Da questo ultimo quarto in Gemelli, la Luna nuova in Vergine del prossimo 3 settembre, organizzate molto bene le iniziative professionali, affari, questioni domestiche, le vostre cose personali. Amore e salute inclusi. Abbiamo la convinzione, giustificata dai transiti, che andrà tutto a buon fine. Dovete essere sempre pronti a respingere attacchi dagli altri, inevitabili quando uno vive la stagione del successo. Venere e Giove rappresentano la fortuna, una dea imprevedibile.

PESCI Secondo giorno con la Luna nel segno dei Gemelli che vi mette in guardia anche nel movimento fisico, nello sport, perché è congiunta a Marte e Giove, potrebbe essere un po’ disturbato anche il fegato. Ma non vi dovete abituare a questo Marte, sarà contro ancora per poco, solo fino al 4 settembre. Nel frattempo, domani avrete una Luna che scriverà tutta un'altra storia e dal 29 anche Venere sarà positiva.