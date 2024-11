Le stelle di Branko, l'oroscopo segno per segno di mercoledì 6 novembre 2024

06 novembre 2024 a

a

a

Ecco Le stelle di Branko, l'oroscopo segno per segno di mercoledì 6 novembre

Ariete

Giove mondano invita a pranzi e cene, Marte induce all’indisciplina, Luna si vendica provocando problemi digestivi e disturbi femminili. Bella questa voglia di sognare e di fantasticare in amore, ma nelle questioni pratiche dovete essere razionali, integrare la vostra personalità con il gruppo di cui fate parte. Oggi e domani concentratevi sulle iniziative - possibilmente nuove di zecca - che potrete avviare venerdì sotto il fortunato primo quarto in Acquario.

Toro

Dal Sagittario, dove sono in azione Mercurio e Venere, arriva uno stimolo incredibile alla vostra mente, la volontà aumenta immediatamente - oggi siete già pronti per l’assalto ad una fortezza professionale, stimolati anche dalle provocazioni e immancabili critiche. Funzionano molto bene gli affari finanziari sotto questa Luna in Capricorno, che è anche un richiamo alla vita familiare. Coniuge irrequieto, siete voi i più forti e avete tanto amore da dare.

Gemelli

Luna nuovamente positiva, col passare delle ore si avvicina all'Acquario dove cambierà fase e diventerà primo quarto, tutto a favore dei Gemelli e della Bilancia. Potenziati gli influssi verso la carriera e il successo professionale, ma aumentano anche gli ostacoli e le contestazioni delle persone che inseguono obiettivi simili ai vostri. Dovete crearvi un vostro piccolo clan, servirà da rifugio quando ci sarà qualche tempesta. L'amore non ha orari, uno ama quando gli va.

Cancro

Il cuore avrebbe tanto da raccontare, ma ci sono delle Lune che impongono silenzio, come questa in Capricorno oggi è domani. Non è semplice comunicare con le persone vicine, con la famiglia e i collaboratori, eppure avvenimenti importanti e forti emozioni sono in arrivo proprio qui. Prima di lanciarvi nelle imprese controllate la salute e ritrovate lo spirito battagliero, perché ci sarà molta concorrenza. Questo succede perché inizia una nuova stagione nel lavoro e amore.

Leone

Sole in contrasto con Urano vi lancia un'altra sfida - dovete dimostrare quanto valete, ogni giorno, fino al 21 novembre quando inizia il Sagittario. Oggi siete veramente in forma fisica e mentale, Luna è razionale e concreta nel settore del lavoro e del guadagno, Capricorno. Qui transita ancora Plutone, il pianeta dei cambiamenti anche rivoluzionari nella vita. Se avete necessità di consultare un esperto, approfittate della protezione di Giove. Siete amati e innamorati.

Vergine

Medico, avvocato, consulente fiscale… Sono alcuni specialisti che potrete consultare oggi grazie alla Luna passata in Capricorno, segno delle persone" importanti", ai quali appartenete pure voi. A causa di Mercurio non tutte le questioni meritano di essere portate avanti, selezionate, archiviate qualcosa. Queste stelle stancano parecchio, dovete tener conto di Saturno contro, come recitava un film. Luna però è speciale per l'amore, intensi rapporti anche con la famiglia.

Bilancia

Resistere e progredire nel campo del lavoro, nonostante qualche stupida critica e opposizione gratuita - è un buon segno per il successo quando diamo fastidio a qualcuno. Mercurio vi assisterà ancora a lungo, è già in viaggio una notizia, una conferma per i soldi. Anche le vostre reazioni sono impulsive, succede quando la Luna si congiunge a Plutone in Capricorno. Rilassatevi, non mangiate con tanta foga come se vi mancassero affetti. Le passioni sono da film.

Scorpione

Oggi Plutone vince. Il vostro astro guida è ancora in Capricorno fino al giorno 19, approfittate della sua potente energia per operare i vostri cambiamenti a livello generale, c'è sempre qualcosa nella vita che deve essere cambiato. Anche la Luna è a vostro favore, aumenta l'intuito e la creatività ma può anche spingere troppo lontano se non misurate le vostre azioni. Create intorno a voi un'atmosfera di calore, simpatia, confidenza. Il rifugio dell'amore vi ripara da tutto.

Sagittario

Grande fermezza, successo, sobrietà e autocontrollo, con perseveranza porterete a termine un grande progetto che avete in mente di realizzare nel vostro mese zodiacale, dal 21 in poi. Luna dice che potrebbe essere anche un progetto per la casa intesa come abitazione, in questo caso dovete stare attenti nella scelta dei professionisti che vi servono. Sera in famiglia, avete molte cose da discutere con il coniuge e i figli. Controllate la salute, questo cielo stanca.

Capricorno

Porta acqua e neve questa Luna nel segno, che vi regala le prime emozioni veramente profonde e importanti, di questo autunno. Respirate meglio da quando Marte ha lasciato il Cancro ed è passato in Leone, come se si fosse accesa una fiamma di passione. Infatti, è proprio così. Oggi è la prima volta che possiamo dare una notizia non da poco: tutti i pianeti sono favorevoli! Vi sembra di poter fare tutto, aiutare tutti, tanto è grande l'affetto che siete in grado di dare e di ricevere.

Acquario

Il pianeta della grande fortuna, Giove, è sempre con voi. Anche di più: transita nel vostro settore della fortuna e dell'amore, questo dovete ricordare sempre quando avrete impressione che l'amore non vi ricambia quanto meritate. Il problema è Marte in Leone, invitiamo soprattutto i coniugi a non esagerare con il malcontento, controllate le parole. Dove andrete oggi? Chi volete convincere, chi conquistare? Fortuna.

Pesci

Oggi vi difende una robusta Luna congiunta a Plutone in Capricorno, occasione da non perdere se dovete intensificare i contatti professionali. In marcia verso l'indipendenza, un atteggiamento più sicuro e più vigoroso verso l'ambiente dove svolgete la vostra attività. Il mercato è aperto, grazie a Urano, potete anche contare sulla protezione di amici fidati. Luna carica di erotismo, Nettuno però è romantico per l'amore e rende generosi con i parenti. Legalità.