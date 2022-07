Meteo, impensabile in Lombardia: "Scatta l'allerta", tutto in poche ore

23 luglio 2022 a

Dal primo pomeriggio fino alla mezzanotte di sabato 23 luglio, la Lombardia è a rischio ordinario. L'allerta meteo gialla è stata diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi in vista di temporali sparsi. In particolare, è atteso un aumento dell'instabilità sulla Regione con rovesci di pioggia e temporali in particolare su Alpi e Prealpi.

Questo però non esclude i restanti settori nel pomeriggio-sera. In tarda serata, infatti, i fenomeni tenderanno piano piano a scomparire a partire da ovest. Non mancheranno neppure fenomeni più estremi. Intanto il bollettino del ministero della Salute prevede per la giornata di domenica un aumento delle città da bollino rosso. Queste ultime passano da 16 a 19 e tutte dovranno fare i conti con il caldo record.

Le novità sono Civitavecchia, Pescara e Venezia che si vanno ad aggiungere a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Oltre a qualche instabilità nelle prossime ore, le previsioni vedono un cambiamento anche tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio, quando tutta Italia sarà attraversata da temporali e rovesci. "Ad oggi - spiegava il meteorologo Mario Giuliacci - sembra confermata una graduale flessione dei valori termici, un calo che ci accompagnerà fino alla fine del mese, anche se questo non significherà che l'ondata di caldo finirà, perché tra il 27 e il 31 luglio le temperature massime si manterranno ancora oltre le medie su gran parte della Penisola, quindi tra i 32 ed i 35 gradi".