Milano, sale sul tram e resta incastrata col braccio tra le porte: choc, come la salvano

Sale sul tram, probabilmente all'ultimo momento, e resta incastrata con un braccio tra le porte del mezzo, venendo trascinata sul selciato per circa 50 metri. Un incubo quello vissuto da una turista filippina di 30 anni a Milano. A salvarla l'intervento di una pattuglia di carabinieri di passaggio. I militari del Nucleo Radiomobile, infatti, hanno assistito alla scena avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo, in via Mazzini, a pochi passi dal Duomo. E appena il tram si è mosso dopo la fermata, col conducente che non si sarebbe accorto di nulla, hanno azionato la sirena per bloccarlo e liberare la donna, che aveva cominciato a urlare per la paura e il dolore.

Sul posto, poi, sono intervenuti i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). La 30enne, spaventata e dolorante, è stata medicata e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico per alcune escoriazioni ed ecchimosi. E successivamente la circolazione dei tram è rimasta bloccata per circa trenta minuti a causa dei rilievi della Polizia Locale.