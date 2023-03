Elly Schlein? Francesca Pascale in piazza con lei: "Governo con la lama tra i denti"

17 marzo 2023 a

Francesca Pascale scende in piazza. L'ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi felicemente legata a Paola Turci, parteciperà al presidio per i diritti delle famiglie Lgbt+. L'appuntamento è previsto per sabato 18 marzo, organizzando dopo lo stop alla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali. "La mia vita mi ricorda che ho incontrato più omosessuali nei meandri della destra che al Gay Pride. Però questo governo ci dice con la lama tra i denti come vivere la nostra vita coniugale", attacca ricordando che sfilerà accanto a Elly Schlein. E ancora, prosegue nel suo sfogo: "Siamo in un Paese che permette ai criminali di sposarsi e procreare, mentre agli omosessuali non è concesso né l'uno né l'altro diritto. Eppure anche noi paghiamo le tasse".

La manifestazione firmata dal Pd, e intitolata "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie", avrà inizio alle ore 15 in piazza della Scala, già nel 2016 sede di una delle più imponenti manifestazione per i diritti delle persone Lgbti+. Oltre alla Pascale e alla Schlein ci saranno il deputato Alessandro Zan e il segretario di +Europa Riccardo Magi.

"Come Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale, aderiamo e saremo presenti con Fabrizio Marrazzo, Marina Zela e i nostri attivisti alla manifestazione di domani a Milano a sostegno dei figli Lgbt+", fa sapere in una nota il partito che definisce la manifestazione "una risposta alla scelta del governo di non riconoscere i nostri figli". Per questo "chiederemo al sindaco di Milano, Beppe Sala e agli altri sindaci di fare disobbedienza civile e trascrivere i certificati di nascita, come in Usa negli anni '50 i sindaci che si opponevano ai divieti dei matrimoni interrazziali".