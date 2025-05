L'Eredità, insulti a Biancamaria a puntata in corso: "Pi***pe"

Ce l'ha fatta, Alessandro: il nuovo campione de L'Eredità spezza il regno di Biancamaria, autentica dominatrice da giorni del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Ancora prima della Ghigliottina, l'attesissima prova finale del programma e come al solito seguita (e critica) in tempo reale sui social, i telespettatori di casa si scatenano su X in commenti sulla campionessa, non proprio teneri.

"Penso non sia mai passata concorrente più spocchiosa di Biancamaria", la attacca una appassionata. Qualcuno la difende ("Per me Biancamaria non è spocchiosa, ma solo timida") ma il tenore generale è un altro: "Se Biancamaria non la sfida nessuno, starà sempre lì", "Il problema non è Biancamaria che è forte sono gli altri che sono pippe", "Nessuno sfida Biancamaria, ma fanno male!", "Biancamaria intoccabile". Poi, come detto, è arrivato Alessandro.