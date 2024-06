Azzanna agente in Centrale: per il nigeriano finisce malissimo

Andrea Fatibene 19 giugno 2024 a

Si aggirava armato di un’accetta tra i numerosi turisti e pendolari nella zona della stazione. Pare un film del terrore, ma è solo l’ennesima storia di ordinaria follia che ha avuto come scenario il piazzale della Centrale, ormai cornice di un notorio degrado provocato dagli accampamenti degli irregolari che di piazza Duca d’Aosta hanno fatto la loro casa abusiva. Il soggetto, un nigeriano di 34 anni senza precedenti, era stato notato in primo luogo da un casuale passante.



«C’è un uomo che gira con un’accetta nascosta sotto la maglietta», spiega l’uomo nella segnalazione rivolta agli agenti, lì presenti per presidiare una manifestazione di Coldiretti contro l’invasione dei cinghiali che affligge gli agricoltori. A quel punto, i poliziotti del commissariato Garibaldi-Venezia, con i colleghi del Reparto mobile, hanno rintracciato l’uomo all’altezza di una fermata dei mezzi pubblici. Ma quando gli agenti gli si sono avvicinati per effettuare un controllo, il 34enne nigeriano ha morso a una mano il poliziotto, in servizio all’ufficio investigazioni generali e operazioni speciali del commissariato, mentre ha provocato un’escoriazione al fianco al suo collega in servizio, un ispettore del Reparto mobile. Quando poi gli agenti sono riusciti ad immobilizzare il pericoloso soggetto, gli hanno sequestrato l’arma nascosta sotto la maglietta - un’accetta con un manico di 33 centimetri - e lo hanno immediatamente arrestato, in accordo con il Pubblico ministero di turno. Resistenza e violenza verso un pubblico ufficiale sono i capi d’accusa per il nigeriano 34enne il quale è stato poi trasferito presso le camere di sicurezza della stazione di Polizia, in attesa del giudizio per direttissima.





Quella di ieri è solo l’ultima di una lunga lista di aggressioni e violenze ad opera di immigrati, per lo più irregolari, che perdono la testa per effetto di droghe o alcol. Solo il 9 maggio scorso un ispettore di polizia ha riportato ferite all’addome gravissime proprio in seguito all’aggressione di un clandestino che stazionava nei pressi della stazione di Lambrate e prendeva a sassate i passanti.