Milano, chi è la ragazza trovata morta in via Paruta: Aurora Livoli, 19 anni

Grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza, la donna trovata morta nel cortile di un palazzo in via Paruta a Milano è stata identificata: si tratta di Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. L'allontanamento della giovane, risalente allo scorso 4 novembre, é stato denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.

Nelle ultime ore i carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, hanno cercato di ricostruire attimo per attimo che cosa sia successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere presenti nell'area e nelle zone circostanti il luogo del ritrovamento. Il corpo della ragazza è stato trovato nella mattinata di ieri dal custode del condominio; il cadavere era riverso a terra e aveva alcune ecchimosi sul collo, oltre a un ematoma vicino l'occhio. Indosso, aveva una tuta da casa, ma non gli indumenti intimi. L'autorità giudiziaria, intanto, ha disposto l'autopsia per risalire alla causa del decesso, ma la data in cui l'esame verrà effettivamente eseguita non è ancora stata resa nota. In un primo momento, l'età della vittima era stata fissata tra i 25 e i 30 anni.

Le immagini diffuse in giornata, estrapolate dai video delle telecamere di sorveglianza, mostravano una ragazza dai capelli scuri, con indosso giubbotto, pantaloni neri e sneakers dalla suola bianca. Il corpo di Aurora è stato rinvenuto senza documenti e telefono.