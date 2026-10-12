Milano, violenta una donna e poi la aggredisce: 28enne marocchino in manette

Ancora un terribile fatto di cronaca nel capoluogo lombardo. E, ancora una volta, è coinvolto un immigrato nordafricano. Un 28enne marocchino è stato arrestato all'alba di oggi, lunedì 12 ottobre, per tentata rapina e violenza sessuale dal Nucleo radiomobile di Milano. Il giovane nordafricano, in via della Spiga, nel tentativo di rapinare della borsa una 34enne, l'aveva aggredita fisicamente. L'aggressione alla donna è accaduta ieri mattina prima delle 7, mentre la donna stava camminando per strada. L'arrestato è stato poi accompagnato presso la casa circondariale di Milano San Vittore.

La donna italiana è affetta da deficit cognitivo, come riporta il Corriere della Sera, stava camminando in via della Spiga nel Quadrilatero della Moda. Poi è stata avvicinata dal 28enne marocchino, che le è saltato subito addosso palpeggiandola e baciandola contro la sua volontà. Lei si è ribellata, così il marocchino l'ha aggredita fisicamente e le ha anche strappato la borsa. Infine lo straniero ha tentato la fuga. La donna però ha urlato chiedendo aiuto. A quel punto un vigilante si è avvicinato per soccorrerla e ha subito chiamato le forze dell'ordine. Il 28enne marocchino è stato immediatamente bloccato dai carabinieri e accompagnato presso la casa circondariale di Milano San Vittore.