Il sindaco di Milano Beppe Sala e il Pd si schiantano sull’albero di Natale in piazza Duomo. Anzi, sull’albero del Dono. Non è più solo una questione milanese il nome dato dall’amministrazione di centrosinistra al tradizionale abete ai piedi della Madonnina: sparisce il termine “Natale”, e secondo Fratelli d’Italia il sindaco uscente “censura le nostre tradizioni”).

Nella polemica interviene un po’ tutto il centrodestra. E occhio alle parole di Silvia Sardone, esponente della Lega e possibile candidata forte alla successione proprio di Sala.

“Da ‘Albero di Natale’ ad ‘Albero del Dono’. Scelta surreale e stravagante del Comune di Milano per l’albero in piazza duomo - stigmatizza l’eurodeputata in un video su Instagram, direttamente da piazza Duomo -. Le tradizioni non vanno censurate o modificate, ma vanno tutelate. La sinistra non ha proprio a cuore la difesa della nostra identità!”. Anche Matteo Salvini, leader del Carroccio, tuona: “Nella Milano del sindaco Sala lo vogliono chiamare ‘Albero del dono’ - scrive sui social il vicepremier e ministro dei Trasporti -. Sperando di non offendere nessuno, noi continuiamo a chiamarlo ALBERO DI NATALE”.

“Io rispondo che è una polemica meschina e anche un po’ ignorante perche’ anche nel 2020 si chiamava Albero del Dono, nel 2020 andava bene e adesso no?”, replica sprezzante Sala. Ma anche dalle parti del Movimento 5 Stelle il portavoce milanese Stefano Buffagni invita il Comune a dire “basta con questa esasperazione del politicamente corretto”. “Tutti questi che criticano - punge Sala - se vogliono fare un confronto con me sul valore del cristianesimo sono piu’ che disponibile: io domenica io ero messa, chi critica è un cristiano praticante per erigersi a maestro di cos’è il cristianesimo? Chiedo per un amico”. E poi “la signora Dell’Acqua (vice coordinatrice milanese di FdI) era a messa? Ha da insegnarmi qualcosa sul valore del cristianesimo? Si faccia avanti, venga a trovarmi e ne discutiamo”. “Non sapevo che per esercitare il diritto di critica nei confronti del sindaco di Milano fosse necessario esibire un attestato di frequenza alla messa domenicale”, la replica puntuta della meloniana.

A chi poi gli chiede se pensa che si stia spingendo sulla leva del cosiddetto “Islam politico”, anche in vista delle elezioni, Sala si dice “assolutamente convinto di sì”. “Possiamo scegliere - ha concluso il sindaco - se inseguire queste polemicucce sterili o pensare in grande fino a fine mandato. Io e chi lavora con me continueremo a pensare in grande senza farci trascinare in questo dibattito dal livello così basso”. Concetto simile espresso dalla consigliera di Forza Italia, Deborah Giovanati, che sui social chiede alla politica di occuparsi di “battaglie serie” ricordando proprio l’iniziativa del 2020. Il grande abete di 26 metri, arrivato lunedì notte da Levico Terme, in provincia di Trento, sara’ ufficialmente acceso venerdì 4 dicembre, dando il via così alle festività natalizie in città. E, in fondo, pure alla lunga campagna elettorale in vista delle elezioni.