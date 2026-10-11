Pescara, accoltella un uomo per un parcheggio: l'orrore della 40enne straniera

La polizia di Stato ha preso la presunta responsabile dell'aggressione avvenuta questa mattina nella zona della stazione di Porta Nuova a Pescara ai danni di un uomo ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Si tratta di una donna di origine straniera di circa 40 anni attualmente trattenuta in Questura per i provvedimenti del caso. La donna, secondo quanto si apprende, avrebbe colpito l'uomo alla gola, probabilmente con un coccio di bottiglia, al culmine di una lite. La vittima si era rifugiata in un vicino centro commerciale e da lì era stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Trasportata al pronto soccorso dal 118, intervenuto con l'ambulanza medicalizzata, è stata sottoposta a intervento chirurgico. Degli accertamenti si sono occupati gli uomini della Questura di Pescara intervenuti con Volanti e Polizia Scientifica.

La donna è stata arrestata in flagranza di reato, con l'accusa di tentato omicidio. Subito intervenuti, gli agenti delle volanti hanno perlustrato il parcheggio della stazione ferroviaria di Porta Nuova e le zone limitrofe, individuando nella vicina piazza Garibaldi una donna a bordo di un'ambulanza, con macchie di sangue sui pantaloni. Accompagnata in Questura, la stessa, una cittadina straniera di circa 40 anni, ha riferito di una lite avvenuta poco prima per futili motivi con un suo conoscente ed ha ammesso di averlo colpito al collo con il coccio di una bottiglia, poi rinvenuto e posto sotto sequestro dai poliziotti. La dinamica è stata confermata anche dalla visione delle immagini della videosorveglianza comunale, che ha immortalato la lite e l'aggressione. Alla luce della gravità dei fatti, del mezzo utilizzato e della zona del corpo colpita, spiega la Questura in una nota, la donna è stata arrestata per tentato omicidio e trasferita nel carcere di Chieti.