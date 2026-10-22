Milano, chiamano per una sparatoria ma c'è una festa: agenti aggrediti da 30 persone e 4 cani

Chiamano per una sparatoria, ma c'è una festa: assurda la vicenda che arriva da Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Dopo essere stati raggiunti dall'allarme, due poliziotti sono giunti sul posto e sono stati aggrediti da 30 persone e 4 cani di grossa taglia, un corso, un pitbull e due rottweiler. I fatti risalgono alla mezzanotte di giovedì, quando in commissariato è arrivata la segnalazione di una “sparatoria” in via Garibaldi. Due agenti si sono dunque precipitati sul posto, insieme a due ambulanze del 118. In strada, però, le forze dell'ordine non hanno trovato nessun ferito, ma solo una rumorosa festa di compleanno.

Una coppia di partecipanti non avrebbe smesso di litigare nemmeno davanti agli agenti. Quando i poliziotti hanno provato a capire cosa stesse succedendo, il fidanzato coinvolto nella discussione e una decina di altre persone si sono scagliati contro di loro. E in poco tempo gli aggressori sono diventati circa una trentina, quasi tutti egiziani e italiani di seconda generazione. Uno di loro, un 22enne particolarmente violento, è stato immobilizzato con il taser, mentre gli agenti spruzzavano anche lo spray urticante. Uno dei due poliziotti, invece, è rimasto contuso.