Volodymyr Zelensky, "cocaina sul tavolo": il video-vergogna contro il premier

Altro orrore ai danni di Volodymyr Zelensky. Gira infatti un altro video, un falso, che ritrae il presidente dell'Ucraina con davanti della droga, delle strisce di cocaina. Il filmato sta circolando sugli account social di chi sostiene l'invasione russa. Nella clip si vede della polvere bianca aggiunta ad hoc con un software di video editing al video originale in cui non c'è traccia dell'ipotetica sostanza stupefacente. La prova? Il video originale pubblicato dallo stesso Zelensky su Instagram agli inizi di marzo.

A smascherare il tentativo di gettare fango è stato Eliot Higgins, fondatore del gruppo investigativo sulla disinformazione Bellingcat, che ha anche condiviso il confronto con l'originale. Il presidente ucraino, dal 24 febbraio alle prese con una guerra nel suo Paese, è già stato oggetto dell'orrore di chi sostiene Vladimir Putin.

Settimane fa girava un altro video, anche questo falso, in cui Zelensky avrebbe ammesso di fare uso di cocaina. Non solo, nei minuti si vedeva il presidente che elogiava gli effetti della droga. Nulla di più falso. Gli esperti a riguardo non hanno fatto altro che manomettere un'intervista video del 2019, quando Zelensky era ancora candidato alla presidenza, tagliata e modificata per attribuirgli una frase che in realtà non ha mai detto.

