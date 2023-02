Laura Boldrini, viaggio nella sua casa: cosa ha nel frigo

26 febbraio 2023 a

Repubblica fa un viaggio a casa Boldrini. E nell'appartamento dell'ex presidente della Camera c'è tutta la sua personalità. Ogni oggetto racconta la sua vita, ma anche il suo modo di vedere il mondo e la politica: "Essere accolta dalle piante mi dà pace. Il lavoro - dichiara l'ex presidente della Camera - mi porta a stare fuori tutto il giorno, a confrontarmi con tante persone. Vivo qui in affitto dal 2017. La casa rappresenta il luogo in cui poter tirare il fiato, pensare liberamente, fissare le idee".

