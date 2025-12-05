FdI spiana Laura Boldrini: "Testa alta, viso aperto". Trova le differenze con Meloni

La leader di Fratelli d'Italia, in occasione del suo ultimo viaggio in Medio Oriente - in Bahrain -, dove ha incontrato il Re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, assistito dal Principe Ereditario e Primo Ministro, Salman bin Hamad Al-Khalifa. Ma a differenza delle esponenti di sinistra, si è presentata vestita come una donna occidentale: senza velo .

Due visioni del mondo opposte, completamente agli antipodi. La prima, quella della sinistra italiana, che parla di inclusione, diritti e rispetto delle minoranze. La seconda, la destra di governo, che difenda le tradizioni e, soprattutto, la dignità delle donne . Se la dicotomia non basta a spiegare la netta differenza, è meglio far parlare le immagini. Come il video che ha diffuso Fratelli d'Italia dove si vedono alcune leader del centrosinistra - tra cui spicca Laura Boldrini - con il velo in testa, il tutto di fronte a personaggi di spicco della comunità islamica. E poi c'è Giorgia Meloni.

"A testa alta e a viso aperto, perché il rispetto non sta nella sottomissione, ma nella dignità e nella consapevolezza di ciò che si rappresenta - ha commentato su X l'account di Fratelli d'Italia -. È lo stile del Presidente Meloni, è la nuova postura dell’Italia nel mondo".