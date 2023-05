Storace gela Myrta Merlino: "Basta con questa storia sulla Meloni!"

10 maggio 2023 a

"Tu che conosci molto bene Giorgia Meloni... Io ho letto un lungo pezzo di Ezio Mauro che faceva un ragionamento sul fatto che la Meloni vuole diventare 'mamma costituente'": Myrta Merlino lo stava dicendo al suo ospite, Francesco Storace, a L'Aria che tira su La7, quando lui l'ha interrotta spazientito: "Ricominciamo con questa storia, non è così!". "No perché lui dice che vuole sostanzialmente legittimare la storia della destra senza emendarla", ha proseguito la conduttrice continuando a riferirsi all'articolo di Mauro. Sullo sfondo la riforma del presidenzialismo o del premierato tanto cara alla premier al suo governo.

"Non è vero - ha ribadito il giornalista nello studio di La7 - altrimenti non avrebbe fatto questo tavolo", ha detto in riferimento agli incontri di Giorgia Meloni con le opposizioni proprio per discutere delle riforme costituzionali. "Il governo sente su di sé la responsabilità di aver scritto nel programma che c'è una riforma istituzionale da fare e la vuole fare", ha spiegato infine Storace, sottolineando anche come le intenzioni dell'esecutivo siano state chiare fin dall'inizio, cioè da quando è stato istituito il ministero delle riforme istituzionali, alla cui guida c'è l'ex presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.