L'Aria che tira, Mirella Serri specula su Sigonella: "Nei giorni scorsi c'erano degli spifferi"

"Craxi schierò tutti i carabinieri intorno all'aereo, quindi era una prova di forza molto esibita. In questo caso la prova di forza, ammesso che ci sia, non è stata così sottolineata o esibita": la scrittrice e giornalista Mirella Serri lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 riferendosi alla decisione dell'Italia di negare la base di Sigonella agli Usa. Una scelta, quella presa dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ricorda un episodio del 1985, quando Bettino Craxi disse no a Ronald Reagan che pretendeva la consegna di un commando terrorista in fuga su un aereo fatto atterrare dai jet Usa nella base militare siciliana.

"Tra l'altro, nei giorni precedenti c'erano degli spifferi sui giornali, tra i colleghi, che a Sigonella stavano passando molti aerei senza che ci fosse nessuna dichiarazione ufficiale", ha aggiunto la Serri in tv. Il caso è scoppiato nelle scorse ore anche se la vicenda risale a qualche sera fa. La notizia era stata tenuta riservata. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano ha chiamato Crosetto per informarlo e chiedergli cosa fare della richiesta Usa.