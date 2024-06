Non solo Marina Berlusconi: ecco chi sono i nuovi 25 Cavalieri

01 giugno 2024 a

Tra i 25 neo Cavalieri figurano anche la discografica Caterina Caselli, la produttrice cinematografica Raffaella Leone e la stilista Chiara Boni. Caselli è una signora che oggi vanta 78 primavere e un’energia positiva, grazie anche al suo lavoro nell’ambito della musica e come scopritrice di talenti. Soprannominata “Casco d’oro” negli anni ’60, è nota al grande pubblico soprattutto per hit come Nessuno mi può giudicare e Insieme a te non ci sto più. Tra gli artisti da lei lanciati ci sono nomi del calibro di Andrea Bocelli, Elisa, MalikaAyane e Giuni Russo. È amministratrice delegata di Sugar Music, etichetta discografica e casa editrice musicale italiana da lei fondata nel 1989.

Chiara Boni, 75 anni, è fondatrice e presidente di Chiara Boni & Sons, azienda nata nel ’71 nella sua Firenze come boutique per la commercializzazione della collezione “You Tarzan, me Jane”, da lei disegnata e firmata, è tra i principali marchi italiani di alta moda. Prima stilista a sperimentare la lycra per il prêt-à-porter, nel 2007 lancia La Petite Robe, una linea di abiti femminili eleganti realizzati in tessuto stretch e ripiegabili in micro buste di tulle. Il marchio oggiconta quattro boutique monomarca e ha registrato una crescita del 64% del fatturato rispetto all’anno precedente. Con un export di circa il 90%, occupa 30 dipendenti.



Toscana è anche Lucia Aleotti, presidente di Pharmafin, holding di controllo del Gruppo Menarini di Firenze, multinazionale di famiglia attiva nei settori farmaceutico e diagnostico. Oggi il Gruppo Menarini è presente in 140 paesi con un export dell’80%. Nove i centri di ricerca, di cui 4 in Italia. Occupa 17.800 dipendenti. Tra gli altri insigniti dal Colle ci sono il lombardo Eufrasio Anghileri; Giovanni Arena, Commercio grande distribuzione (Sicilia); Pietro Beccari, per moda e design di lusso (Estero); Paolo Bertazzoni, Industria Elettrodomestici (Emilia-Romagna); Giorgio Campagnolo, Industria abbigliamento sportivo (Veneto); Carmine Caputo , Industria alimentare molitoria (Campania); l’emiliano Carlo Cimbri, Terziario assicurazioni; Graziano Giordani, Artigianato ricami, (Marche); Raffaella Leone, Terziario cinematografia (Lazio); Matteo Bruno Lunelli, Vitivinicolo spumanti (Trentino-Alto Adige); Fausto Manzana ,Terziario servizi informatici (Trentino-Alto Adige); Giuseppe Marino, Industria ferroviaria, (Piemonte); il sardo Francesco Giovanni Muntoni, alberghiero, Duilio Paolino peri macchinari agricoli, (Piemonte); Vito Antonio Primiceri, Terziario credito, (Puglia); Fabio Ravanelli , cosmetica (Piemonte); Edoardo Roncadin, Commrcio surgelati, (Friuli-Venezia Giulia); il friulano Enrico Samer per la logistica; Antonio Serena Monghini, Industria energetica petrolio (Emilia-Romagna); Giovanni Sgariboldi, Cosmetici e profumi; Aquilino Carlo Villano per l’Aerospazio.