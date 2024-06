Rita Dalla Chiesa smonta la sinistra: "Piantatela, ridicoli"

03 giugno 2024 a

a

a

Fonti di Fratelli d'Italia dicono "30mila persone". Ma nonostante questo, per ore a sinistra hanno parlato di "flop" riguardo alla manifestazione di sabato 1 giugno in piazza del Popolo, con la premier Giorgia Meloni salita sul palco ad arringare la folla di FdI.

A mettere un punto alle polemiche pretestuose con vista sulle elezioni europee del prossimo weekend ci ha provato Rita Dalla Chiesa, pubblicando le foto della piazza romana. "E questo sarebbe il flop a Piazza del Popolo di cui parla la sinistra????", commenta una prima volta la deputata di Forza Italia su X, l'ex Twitter. A fronte di nuove provocazioni, ecco un altro scatto: "L’ho postata io la foto dall’alto. E poi ci sono i filmati. Piantatela. State diventando ridicoli".

"Sono quella stro*** della Meloni”. Esulta la platea: De Luca zittito sul palco di FdI

L'ex conduttrice di Forum condivide anche il tweet di Christian Ricchiuti, esponente di Fratelli d'Italia: "'La piazza era semivuota'. Ci sono anche le immagini a smentirli. Ma non vanno bene perché 'sono opera di Photoshop'. Ma allora guardiamo il video e la situazione è semplice: LIVELLO ROSICOMETRO ALTISSIMO!".

Alessia Toffoli sbattuta a terra alla festa di matrimonio: "Dovevamo andare dalla Meloni"

Ma i commentatori (di sinistra) non demordono e accusano la Dalla Chiesa: "Questo è uno spaccato della piazza, fatto per altro in verticale e nel momento in cui si sono tutti avvicinati. Ci sono i video: la piazza era mezza vuota. Si diventa ridicoli quando si provano a fare questi tentativi", scrive un follower. Un altro pubblica con intento sarcastico una vecchia foto dall'alto del concertone di Woodstock. "È una piccola parte della piazza. Daje Rita. Questa cosa la puoi raccontare a quelli di Ceprano ma non ai romani", "Onorevole Rita, ma noi la paghiamo per stare h24 sui social? Chiedo, per chi lavora. Voce del verbo lavorare...", "Un'altra occasione persa, per evitare figure barbine. Eh, Rita?". E mentre a sinistra gongolano per le battute di spirito, c'è chi dall'altra parte riprende il vecchio adagio, riveduto e corretto: "Social pieni, urne vuote".