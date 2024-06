DiMartedì, Totaro contro la Di Cesare: "Lei ha difeso una terrorista, niente lezioni"

Roberto Tortora 05 giugno 2024 a

a

a

Duro attacco di Achille Totaro, ex-senatore della Repubblica, a Donatella Di Cesare, professoressa di filosofia teoretica all'Università "La Sapienza" di Roma. Il tutto avviene dalle sedute dello studio di DiMartedì, programma di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris.

Totaro richiama la Di Cesare sul post che lei aveva scritto in memoria della brigatista Barbara Balzerani e, quando Floris gli chiede sul clima che accompagna queste elezioni, parte dritto: “Angelucci (che aveva risposto male ad un giornalista in Piazza del Popolo, ndr) è stato tranquillo, ha risposto in maniera goliardica. Io direi che la professoressa però, visto che ha fatto una filippica, un comizio contro la destra, francamente si dovrebbe moderare, anche perché qui il pericolo democratico lo sa chi ce l'ha professoressa?”.

La Di Cesare serafica: “Mi dica”. E Totaro: “Inutile che glielo sottolinei, sono quelli come lei, che ha parlato di una terrorista che ha ammazzato un sacco di persone in Italia, in questo Paese. Visto che lei ha fatto un comizio in cui parla del pericolo della destra e tutte queste chiacchiere etc. e gli italiani lo sanno benissimo che questo pericolo non c'è, perché lo vedono che tutti sono liberi di dire e fare quello che gli pare, lei ci viene a fare questo tipo di comizio quando lei ha difeso una terrorista che ha ammazzato in questo Paese con le Brigate Rosse un sacco di persone, ha capito? Lei qua le lezioni non le viene a dare”.

