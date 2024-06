Augusto Del Noce e la profezia sulla sinistra "queer" (e sul Pd di Elly Schlein)

13 giugno 2024 a

Nel film di Ettore Scola La terrazza (1980), Vittorio Gassman interpreta il ruolo di Mario, parlamentare comunista in crisi esistenziale. Disagio dal doppio risvolto. Infatti, dietro i tormenti personali (intrattiene una relazione con una donna più giovane), si nascondono le inquietudini dell’appartenenza politica. A pochi anni di distanza lo stimato studioso dell’antichità Aldo Schiavone mette nero su bianco le angosce (non quelle esistenziali) di Mario, in un agile libretto-manifesto, che oggi a rileggerlo suscita tenerezza: Per un nuovo PCI (1985). Il «nuovo» corso auspicato è destinato a finire sotto le macerie del crollo del comunismo, nel 1989. Rapidamente i comunisti diventati ex, perlopiù senza fare i conti in maniera realistica con il proprio ingombrante passato - si sono impegnati nella costruzione di una «nuova casa», all’ombra - botanica - prima della Quercia, poi dell’Ulivo, successivamente della Margherita. Con fortune alterne si arriva all’oggi. Anzi, a lunedì scorso, con la certificazione che il Mario dello schermo è ormai una vaga ombra persa nel passato. (...)



