Enrico Mentana licenzia Biden: "Ore 23.40 italiane, il suo errore fatale"

Roberto Tortora 12 luglio 2024 a

a

a

La corsa ad un nuovo mandato alla Casa Bianca si fa sempre più complicata per Joe Biden. Più che una campagna elettorale, è una corsa a ostacoli tra una gaffe e l’altra e preoccupanti sono anche le condizioni di salute del candidato democratico che, in maniera sempre più evidente, fa fatica nei suoi interventi.

L’ultimo scivolone ha del grottesco ed è capitato alla conferenza stampa tenuta ieri sera dal presidente, al termine del vertice della Nato a Washington. Ripreso addirittura da Enrico Mentana, direttore del TgLa7, che ha così scritto su Instagram: “Alle 23.40 italiane di giovedì 11 luglio Joe Biden ha commesso l'ultimo fatale errore che forse lo porterà a cedere la mano, presentando Volodimir Zelensky cosi…”. Nel video postato da Mentana si vede Biden presentare e accogliere il rappresentante ucraino con queste parole: “Accogliamo il presidente dell'Ucraina che ha avuto così tanto coraggio e determinazione. Benvenuto al presidente… Putin!".

"Ecco a voi il presidente Putin". E Zelensky reagisce così: Biden umiliato due volte | Guarda

Biden si è corretto subito dopo, ma l’ennesima gaffe, evidente, è un segnale così preoccupante che anche l’ex-presidente Usa, Barack Obama, e Nancy Pelosi si sono confrontati privatamente in merito al futuro della campagna presidenziale dei democratici. Questo vertice era l’ultima chance concessa al presidente per dimostrare che può ancora condurre la campagna elettorale. Secondo la Cnn sia Obama sia Pelosi "hanno espresso preoccupazioni in merito a quanto difficile sia diventato per il presidente battere Donald Trump".

Biden chiama Kamala "Trump", le facce sconvolge dei dem in diretta | Video

Né Obama nè Pelosi, però, hanno un'idea precisa di come far uscire il Partito democratico dalla sua difficile situazione, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali. Sempre la Cnn riferisce di aver raccolto dichiarazioni di "oltre una decina di membri del Congresso, funzionari e diverse persone in contatto sia con Obama che con Pelosi e molti di essi affermano che la fine della candidatura di Biden appare ormai chiara, c’è solo da stabilirne il decorso".