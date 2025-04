Giorgia Meloni, i salotti rossi si inventano l'Osservatorio anti-premier

Naturalmente il vero obiettivo di tutta l’operazione è criticare l’attuale governo. E per capirlo basta leggere il manifesto costitutivo dell’osservatorio, in cui si parla di erosione dello «spazio democratico», criticando in particolare «la criminalizzazione del conflitto, l’incattivimento dei linguaggi, la compressione della libertà di espressione e manifestazione». E ancora: «un’ideologia della sorveglianza che si vorrebbe pervasiva in scuole, università, esercizi pubblici e luoghi di lavoro. Un’ipertrofia punitiva che introduce ogni giorno nuovi reati e fattispecie di reato, per un totale di 417 anni di carcere aggiunti nell’ordinamento giuridico penale nei soli primi due anni di governo dell’attuale maggioranza».

«Ci preoccupano», spiegano i promotori, «la palese insofferenza dell’esecutivo nei confronti dei limiti che la Costituzione pone all’esercizio del potere; la costruzione di riforme lesive della democrazia parlamentare, della Presidenza della Repubblica, del bilanciamento e della separazione dei poteri, dell’autonomia della Magistratura; l’uso reiterato della decretazione d’urgenza e di norme eccezionali come pratica di governo, fino a superare, con l’introduzione di 84 decreti legge, la precedente legislatura, dove tuttavia due governi (Conte II e Draghi) si sono trovati ad affrontare la crisi pandemica». Ah, ecco, anche Conte e Draghi usavano spesso i decreti legge, ma in quel caso andava bene, non c’era nessun rischio autoritarismo. L’allarme democratico, chissà come mai, scatta magicamente soltanto quando governa il centrodestra. Tra l’altro andrebbe detto che i governi di Conte e Draghi sono durati meno di quello della Meloni, quindi confrontare il numero assoluto di decreti legge non ha molto senso (e la media mensile dei decreti è sostanzialmente uguale, circa tre), ma questa è un’altra storia...

Quello che ci interessa, qui, è l’attività dell’osservatorio sull’autoritarismo. Il primo passo, si legge ancora nel manifesto costitutivo, saranno tre giornate di studio organizzate da Libertà e Giustizia e Castelvecchi in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma, l’università Statale di Milano e l’Istituto Universitario Europeo di Firenze, che «vedranno come relatori studiosi ed esperti italiani e internazionali, per delineare letture capaci di connettere vari ambiti – storico, sociale, giuridico, costituzionale, culturale, mediatico – e individuare forme di resistenza culturale davanti alla crisi dello Stato di diritto». Ecco, sembrava strano che non ci fosse un richiamo alla resistenza...