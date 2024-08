Imane Khelif e Macron, "preferisci...?": la foto che farà impazzire Brigitte

03 agosto 2024 a

a

a

Ci mancava la penna straordinariamente velenosa di Osho nella vicenda già piccante di Imane Khelif, la pugile algerina "intersessuale" al centro di una polemica che è insieme sportiva e politica ai Giochi di Parigi 2024. Giovedì l'atleta iper-androgina e con un livello di testosterone più alto del normale ha battuto per abbandono l'azzurra Angela Carini agli ottavi della categoria 66 chilogrammi, con l'italiana uscita dal ring dopo meno di 50 secondi in preda alle lacrime e alla rabbia.

In quelle ore scoppia il polverone: chi difende l'algerina, esclusa sì dai mondiali di boxe Iba del 2023 (aveva rifiutato di sottoporsi a un gender test) ma in gara alle Olimpiadi perché i suoi valori sono entro i limiti stabiliti) da una parte, chi difende la Carini e le altre atlete perché potrebbero venire danneggiate dalle differenze genetiche e andare incontro a un match "non alla pari".

"Premio di 100mila dollari per la Carini". Clamoroso caso internazionale: chi ricopre d'oro l'azzurra

In questo clima infuocato, ha fatto capolino su X, diventando virale, anche un video risalente all'estate del 2022: siamo a Orano, in Algeria, e il presidente francese Emmanuel Macron si complimenta proprio con la Khelif (reduce dalle Olimpiadi di Tokyo), spendendo per lei parole affettuose: "Mi è giunta voce del tuo talento di pugile - sorride il capo dell'Eliseo -. Se arrivi in finale alle Olimpiadi di Parigi, verrò apposta a fare il tifo per te".

Macron vede la Khelif: "Tifo per te, mi giunge voce che...", il video del 2022 che scatena il caos | Guarda

Chissà se accadrà, ma nel frattempo Federico Palmaroli non si lascia scappare il ghiotto boccone e su X, nella pagina-cult "Le frasi di Osho", si scatena riprendendo il fermo immagine di Macron che, quasi estasiato, ascolta le parole di Imane. E aggiunge un paio di didascalie in romanesco deflagranti: "Quanti anni hai tu?", è la domanda che Osho/Palmaroli mette in bocca a un sorridente Macron. "25... ma se preferisce me ne posso sentì 70", è la (finta) risposta della algerina. Didascalia alla foto-satira: "Preferisce preferisce". E chissà se finirà sotto gli occhi di Brigitte Macron...