Ilaria Salis in vacanza? Travolta dalle critiche: "Speriamo che l'orso non chieda l'affitto"

06 agosto 2024 a

a

a

Ilaria Salis, dopo la liberazione dal carcere ungherese e l'insediamento a Bruxelles, ha deciso di prendersi un momento di pausa. L'eurodeputata eletta tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra ha scelto la montagna - con i suoi boschi e sentieri, per trascorrere un mesetto di relax lontana dalla politica e dal clamore mediatico che continua ad aleggiare sulla sua persona. Tutti gli impegni e gli incontro sono rimandati a settembre. Ora, come ricorda la stessa Salis ha bisogno di un "attimo di raccoglimento con la natura". Ma l'ex supplente promette ai suoi sostenitori che tornerà a battagliare insieme ai suoi "compagni" il prima possibile.

Intanto sui social gli utenti si sono scatenati. Alla vista del videomessaggio dalla natura, molti hanno deciso di postare alcuni commenti ironici. E alcuni di questi sono esilaranti. "Un mese scarso di "lavoro" --> procede ad andare in vacanza. Letteralmente la Queen", scrive un account su X. "Regà se c’avete casa in montagna chiudetela bene che co questa è n’attimo che se infila", il commento di un altro. Ma la palma del miglior commento la vincono senza ombra di dubbio i The Journalai: "Speriamo che l'orso non chieda l'affitto...".

Non solo commenti ironici. Sotto il suo video sono comparsi anche messaggi più critici. "Ma poi sti 90k di insoluto li abbiamo sistemati in qualche modo? L’ultima volta, alla domanda, si è defilata dietro al suo amichetto. Ovviamente pagarli con le tasse dei contribuenti non vale", scrive un account sempre su X. Più duro, invece, il messaggio di "Dead or Alive": "Si vede che nella vita non hai mai fatto un caz***o. Nutro abbastanza disgusto. Ah, domani vado a lavorare per pagarti lo stipendio, come sempre da 33 anni. E per ritrovare me stesso".