Otto e mezzo, Travaglio contro Meloni: "Paracul***ine voto 10"

"Facciamo un bilancio di questi due anni di governo, che voto gli dai 1 a 10?": Lilli Gruber lo ha chiesto a Marco Travaglio a Otto e mezzo su La7, riferendosi all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni che esattamente due anni fa iniziava a governare. "In capacità di comunicazione e paracul***ine 10, per le cose fatte 3, a essere generosi", ha risposto il direttore del Fatto Quotidiano, non risparmiando come al solito le critiche.

"Il problema - ha poi aggiunto Travaglio riferendosi al video in cui la premier rivendica i risultati ottenuti dal governo - è l'effetto che faranno queste parole sugli italiani che non si sono accorti di questi record". Secondo lui, sarebbero stati "due anni di vuoto pneumatico di cose positive, salvo forse per la politica estera: siamo l'unico Paese, insieme agli Stati Uniti, a non aver autorizzato l'Ucraina a usare le nostre armi contro la Russia". Passando al fronte della Giustizia, Travaglio ha continuato sulla linea catastrofica: "Che voto puoi dare? E' una catastrofe. Per quanto riguarda le riforme istituzionali, il premierato lo stanno via via ritirando, l'autonomia differenziata invece è un treno che non si riesce più a fermare anche se le rilevazioni dicono che gli italiani, anche quelli del nord, sono contrari".