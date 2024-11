Max Pezzali, svolta multi-milionaria a 56 anni: la firma della madre che cambia tutto

07 novembre 2024 a

Grazie al successo della serie tv che racconto la nascita degli 883, Max Pezzali è tornato di prepotenza sulla bocca di tutti (ammesso che la avesse mai abbandonata). Così come la sua musica, che ha di recente avuto un impennato sulle piattaforme streaming. Il cantante, che ha fondato la band insieme all'amico Mauro Repetto, da anni coltiva una carriera da solista. E soltanto lo scorso anno - allo scoccare dei 56 anni - è diventato azionista di maggioranza nella società che gestisce i suoi diritti e gli eventi, la Alligator Alley.

In precedenza, l'azionista di maggioranza della società era la madre di Max, Alba Scanavini. Ma, come detto, il 12 aprile 2023 davanti al notaio ha donato al figlio il 35% della società, restando azionista però con il 25%. E, come riporta Open, il passaggio di consegne tra Max e Alba è avvenuto proprio in un anno speciale con il fatturato della società che è salito da 581.321 euro a 3.399.278 euro, i guadagni cresciuti da 188.315 a 749.262 euro e in cassa disponibilità liquide per 1.681.561 euro.

Ma la Alligator Alley non era l'unica società controllata da mamma Alba. Max Pezzali - come è noto - è un grande appassionato di moto. In particolare di Harley Davidson. Sua madre era entrata nella Mach 999 - la concessionaria pavese del marchio motociclistico - nel 2017. Poi è uscita, lasciando l’intero capitale a Max che oggi la gestisce al 50% con un socio bolognese. La Mach 999 ha di sua proprietà 7 modelli culto della Harley, due scooter di altre marche, un furgone e due rimorchi-carrello, oltre a quattro fabbricati a Pavia.