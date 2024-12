Luca Zaia, la confessione: "Ecco per chi tifo a Sanremo"

04 dicembre 2024 a

"Io tifo per Francesca Michielin, non solo perché è veneta, ma perché è brava e penso che l’abbia dimostrato anche televisivamente. È un’artista poliedrica": l'endorsement per la cantante, in gara al prossimo festival di Sanremo, arriva dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha parlato ai microfoni di Non è un Paese per Giovani su Rai Radio2. Il presidente della Regione, insomma, ha espresso la sua preferenza sui big scelti dal direttore artistico Carlo Conti per la kermesse musicale in programma a febbraio 2025.

Quando gli è stato chiesto quale fosse l'ultimo concerto visto, Zaia onestamente ha risposto: "In realtà non l’ho visto. Mi ero organizzato per andare alla Fenice per il live di Elton John che è nel mio Pantheon musicale, il number one fuori dall’Italia, in classifica dal ’71. Era quasi 1 anno fa ma accadde che quel giorno fu ammazzata una ragazza in provincia di Treviso, subito dopo Giulia Cecchettin. Non me la sono sentita e ho rinunciato".

Zaia, poi, ha parlato anche dell'omicidio di Giulia Cecchettin e della condanna all'ergastolo del suo ex fidanzato, Filippo Turetta, reo confesso dell'uccisione della ragazza: "Mutuerei le parole di Gino Cecchettin, che è un grande che porta con sé la sofferenza di aver perso una moglie e poi una figlia in questa maniera così tragica. 'Giustizia è fatta', ha detto, 'ma nessuno mi restituisce più Giulia'. Questo è il vero tema, dopodiché siamo davanti ad un bollettino di guerra, e tutti noi dobbiamo darci da fare affinché non succeda più".