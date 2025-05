4 di Sera, Rampini: "Vento contro Putin"

"Trump di recente ha autorizzato la fornitura di un'altra batteria antimissilistica Patriot, sono degli strumenti di difesa americani molto efficaci, anche molto costosi, abbastanza rari, non ce n'è molto in giro per il mondo": Federico Rampini lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, parlando della recente fornitura degli Stati Uniti all'Ucraina, ancora in guerra con la Russia di Putin.

"Giovedì prossimo in Turchia sarà una giornata decisiva per le sorti della guerra in Ucraina, forse s...

In generale, secondo lui, non è un bel momento per il presidente russo: "C'è un clima in cui poi abbiamo sentito anche le esternazioni del segretario di Stato americano Rubio, molto severo nei confronti del comportamento di Putin. Insomma, il vento sta un po' girando contro Putin. E questo ha spinto Zelensky ad accelerare i tempi di questa proposta di incontro a Istanbul a cui lui vuole andare personalmente. Magari però per le stesse ragioni Putin non ha una gran voglia di andarci".