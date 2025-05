Otto e mezzo, Caracciolo: "Non solo quattro chiacchiere in Ucraina"

"Giovedì prossimo in Turchia sarà una giornata decisiva per le sorti della guerra in Ucraina, forse si incontreranno Zelensky e Putin e forse sarà presente anche Trump": Lilli Gruber lo ha detto al suo ospite a Otto e mezzo su La7, Lucio Caracciolo, a proposito di quello che potrebbe succedere il 15 maggio a Istanbul. "Se si incontrano Putin, Zelensky e Trump non possono semplicemente fare quattro chiacchiere, è un appuntamento enorme che potrebbe far arrivare a una lunga tregua", ha spiegato l'esperto di geopolitica e direttore della rivista Limes.

La conduttrice allora lo ha rincalzato sottolineando che "Zelensky cerca di stanare Putin, e ora è il capo del Cremlino che ha il cerino in mano". "A questo punto a mettere d'accordo tutti potrebbe essere Trump", ha proseguito Caracciolo. Che poi ha continuato a dirsi ottimista su questo possibile vertice a tre: "Secondo me questo incontro potrebbe produrre dei risultati ma a patto che ci siano i tre leader. Se ci fossero invece solo i ministri degli Esteri, allora potremmo essere solo all'inizio di un dialogo".