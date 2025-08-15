Paolo Ruffini, il volo parte in ritardo per aspettarlo: le sue parole da applausi

Un volo Ryanair, probabilmente in partenza da Crotone, ha subito un lieve ritardo per consentire l’imbarco di un ultimo passeggero. Per un caso fortuito, si trattava di Paolo Ruffini, il noto attore e comico toscano. Nessun trattamento speciale per lui: si è verificato un semplice episodio di routine, con un viaggiatore arrivato all’ultimo momento, poco prima che l’aereo decollasse. La presenza di Ruffini, tuttavia, ha suscitato l’attenzione degli altri passeggeri, che hanno ripreso la scena con i loro smartphone.Con il suo tipico carisma, Ruffini si è rivolto ai presenti in cabina, scusandosi per il piccolo inconveniente causato dal suo arrivo tardivo e esprimendo gratitudine per la pazienza dimostrata. Il suo gesto, spontaneo e cordiale, ha conquistato molti a bordo, che hanno risposto con applausi e grida di incoraggiamento come "grande Paolo".

L’episodio è stato immortalato in un video condiviso su TikTok, accompagnato dalla didascalia: "Ryanair, volo parte in ritardo per aspettare Paolo Ruffini: lui si scusa prima del decollo". La vicenda, pur banale, ha evidenziato la capacità di Ruffini di trasformare un momento ordinario in un’occasione di connessione con il pubblico, grazie alla sua naturale simpatia. Il filmato, diventato virale, ha suscitato sorrisi e apprezzamenti, sottolineando come un piccolo ritardo possa trasformarsi in un aneddoto memorabile quando coinvolge una figura carismatica come l’attore toscano, sempre capace di lasciare il segno con la sua autenticità e il suo calore umano.