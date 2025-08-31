Libero logo
Ruffini, ecco la verità sul volo: "Sono stufo di questa storia"

domenica 31 agosto 2025
Durante il programma radiofonico Radio Up&Down, l’attore e comico Paolo Ruffini, 46 anni, ha chiarito un episodio che lo ha visto protagonista di un fraintendimento virale. Un video su TikTok, diventato popolare sotto Ferragosto, mostrava Ruffini ironizzare sul presunto ritardo di un volo Ryanair, lasciando intendere che fosse partito in ritardo per colpa sua. Tuttavia, l’attore ha smentito questa versione, spiegando che si è trattato di un malinteso e che le sue battute sono state fraintese.

A supporto della sua versione, il giornalista Gianluigi Nuzzi, presente sullo stesso volo, ha raccontato i fatti. Nuzzi, seduto in prima fila, ha riferito di aver scambiato battute con Ruffini mentre l’aereo era fermo. Dopo circa mezz’ora di attesa, il personale di bordo ha comunicato che il ritardo era dovuto a un guasto tecnico in cabina, in fase di risoluzione. In quel contesto, Ruffini ha improvvisato un siparietto scherzoso, ripreso da un passeggero e condiviso online.

Il video, accompagnato da un titolo fuorviante, ha generato l’errata convinzione che l’attore fosse responsabile del ritardo, alimentando una notizia infondata che si è diffusa rapidamente.Ruffini, stanco delle speculazioni, ha ribadito che il ritardo non era legato a lui, sottolineando come un momento di leggerezza sia stato travisato, trasformandosi in una polemica immotivata. L’episodio evidenzia come un fraintendimento sui social possa amplificare rapidamente una narrazione errata.

