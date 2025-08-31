Ruffini, ecco la verità sul volo: "Sono stufo di questa storia"

Durante il programma radiofonico Radio Up&Down, l’attore e comico Paolo Ruffini, 46 anni, ha chiarito un episodio che lo ha visto protagonista di un fraintendimento virale. Un video su TikTok, diventato popolare sotto Ferragosto, mostrava Ruffini ironizzare sul presunto ritardo di un volo Ryanair, lasciando intendere che fosse partito in ritardo per colpa sua. Tuttavia, l’attore ha smentito questa versione, spiegando che si è trattato di un malinteso e che le sue battute sono state fraintese.

A supporto della sua versione, il giornalista Gianluigi Nuzzi, presente sullo stesso volo, ha raccontato i fatti. Nuzzi, seduto in prima fila, ha riferito di aver scambiato battute con Ruffini mentre l’aereo era fermo. Dopo circa mezz’ora di attesa, il personale di bordo ha comunicato che il ritardo era dovuto a un guasto tecnico in cabina, in fase di risoluzione. In quel contesto, Ruffini ha improvvisato un siparietto scherzoso, ripreso da un passeggero e condiviso online.