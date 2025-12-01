Islamiche sequestrano la cronista di Giordano: deliro in macelleria

Spiacevole disavventura per Costanza Tosi, la giornalista di “Fuori dal Coro”, disperata e impaurita durante un sequestro di persona ai suoi danni in Francia. Nel video, mostrato su Rete4, si sentono le urla di disperazione dell’inviata, sequestrata e minacciata in una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, durante la registrazione di un'inchiesta sulla forte presenza islamica in città. La giornalista era lì per conto di “Fuori dal Coro”, programma di approfondimento dei temi d’attualità e politica di Rete4, condotto da Mario Giordano. La disavventura ha voluto che la Tosi sia stata trattenuta per circa un’ora in questa macelleria halal della cittadina francese, nota ai più per essere la destinazione della corsa ciclistica “Parigi-Roubaix”, una delle grandi classiche del Nord.

La Tosi ha ricevuto urla e minacce per cancellare le riprese, il tutto avvenuto lo scorso 26 Novembre e che evidenzia le tensioni che ci sono proprio a Roubaix, città con oltre il 50% di popolazione musulmana e ad alti tassi di povertà. La presenza dei negozi halal è diffusa, ma spesso oggetto di controversie. Ovviamente su X gli utenti si sono scatenati, le critiche all’Islam non sono mancate, così come gli appelli a restrizioni migratorie e riflettono un dibattito polarizzato in Italia sull'integrazione e la sicurezza, amplificato dal contesto mediatico del programma.

La Tosi, intrappolata nel negozio, urla: “È il mio telefono, non è possibile, è mio, tu non puoi fare questo, non lo puoi fare. C'è la legge, non lo puoi fare, aiuto, tu non mi puoi sequestrare qui. Io non posso essere sequestrata qua dentro”. L’esercente minaccia: “Il telefono lo metto nel tritacarne, lo metto là? Dammi il codice! Se continui a parlarmi nell'orecchio ti tiro un destro”. La Tosi è disperata: “Oddio, oddio, oddio, aiuto, per favore chiamate qualcuno”. L’uomo, però, la terrorizza: “Nessuno ti aiuta, nessuno ti aiuterà qui, nessuno”. Dopo un’accesa discussione ed il video cancellato dal suo telefono, la donna è stata finalmente liberata, ma lo choc le resterà dentro a lungo.