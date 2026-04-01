Fuori dal Coro, Mario Giordano festeggia in diretta: "Quei geni dell'Europa"

Rivoluzione green indigesta per i signori di Bruxelles. E Mario Giordano, a Fuori dal coro su Rete 4, festeggia. «Vi ricordate che volevano farci mangiare a tutti i costi grilli, larve, scarafaggi?», esordisce il conduttore.

«Quei geni dell’Europa si sono messi in testa così di imporci a tutti i costi dei menù come questo: sformato di ragni e tarmi, tagliatelle di larve con ragù di vermi, spiedini di scarafaggi con formiche fritte, crema di cavallette, ma che schifo! Che schifo, ma per fortuna devo darvi una bella notizia. Ho una grande, bella notizia: addio grilli, addio scarafaggi! Ha vinto il cibo italiano! Pastasciutta col pomodoro, mozzarella, pizza, il nostro cibo! Mangeremo il nostro cibo, non grilli che ci fanno schifo! L’Europa, però, ha speso un sacco di soldi, ma tanti, tanti!».

L’inviata Cristina Autore spiega: «La rivoluzione green a tavola è stata un fallimento. Basta guardare i bilanci dell’Italian Cricket Farm. In otto anni ha subito perdite per un milione e mezzo di euro, bruciando il 68% del fatturato». Segue un imbarazzante botta e risposta tra la giornalista e i responsabili dell'azienda in questione. L’accoglienza è tutto tranne che benevola: «Il titolare non c’è - spiega l’inviata -, lo chiamiamo al telefono, ma non vuole farci entrare in azienda. Ci dà appuntamento alle 16, ma sparisce e i suoi chiamano i carabinieri». «Lui dice che non autorizza le riprese», replica un dipendente.