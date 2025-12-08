Corrado Augias attacca Meloni: "Mi fa male vedere questo", smentito subito

A Otto e Mezzo ci si dà un gran da fare per attaccare il governo Meloni. Al centro del dibattito c'è la guerra in Ucraina e le trattative tra Usa e Zelensky per trovare una quadra per fermare il conflitto con la Russia. Di fatto la tesi che viene esposta da Corrado Augias, ospite in studio, è piuttosto critica contro la premier: "Meloni sta giocando da equilibrista sulle due sponde dell'Atlantico e tenere insieme le due cose adesso è impossibile. Nel Novecento la nostra storia e il nostro posizionamento è stato controverso e spesso questo ci è costato la derisione, anche dopo la Seconda Guerra mondiale". Poi arriva la stoccata: "Oggi ho visto Zelensky davanti al 10 di Downing Street insieme a Macron, Merz e Starmer. Non vedere l'Italia mi ha fatto male".

Il riferimento è all'assenza fisica di Meloni che però ha partecipato a una video call proprio con gli altri leader europei e con lo stesso Starmer. Al termine dell'incontro con Zelensky Starmer ha avuto una call con altri alleati europei, tra cui Giorgia Meloni, insieme a Zelensky per aggiornarli sulla situazione. Tutti hanno concordato che questo è un "momento critico" e che occorre continuare ad aumentare il sostegno a Kiev e la pressione economica su Mosca.E proprio subito dopo l'intervento la Gruber ricorda che domani, martedì 9 dicembre, Zelensky sarà in Italia per incontrare Meloni. Insomma una smentita sull'"assenza di Meloni" in tempo record.