Paolo Del Debbio durissimo: "Crans? Dove deve andare la proprietaria del bar"

La tragedia di Crans-Montana ha colpito (e non poco) tutta l'opinione pubblica. Troppi errori, troppe disattenzioni e qualche occhio che non ha voluto vedere hanno portato a un dramma che è costato la vita a 40 ragazzi di cui 6 italiani. I gestori del locale sono finiti nell'occhio del ciclone e in queste ore si parla anche di un video che mostrerebbe la titolare del bar fuggire con la cassa in mano.

E proprio su quanto accaduto in Svizzera la notte di Capodanno ha voluto prendere una posizione dura Paolo Del Debbio aprendo la puntata di 4 di Sera: "Mi dispiace di dover partire questa sera, proprio il primo giorno, con qualcosa che mi ha fatto veramente arrabbiare molto, che mi ha fatto imbufalire. Sono veramente molto incazzato, così capite bene, ma molto, molto come mi sono trovato poche volte ad esserlo. E non per me, per qualcosa che mi riguarda personalmente, ma per quei ragazzi e per ciò che è successo".

E ancora: "Vedete, io non voglio fare, per chi mi conosce lo sa, del voyeurismo, andare a mestare nel dolore delle famiglie dei ragazzi morti in quella infame, e dico poco. Ma a me interessa un aspetto, che paghi qualcuno e in fretta, perché gli errori ce ne sono stati commessi tantissimi, gli ha commessi la proprietà. Io non so se è vero quel filmato in cui si vede la proprietaria che scappa tra il fiamme e la gente che muore con la cassa, dei soldi, ma se è vero quel filmato lì, quella signora lì, farebbe bene, ad andare in un eremo, lontano, da non farsi vedere".