Dritto e rovescio, Rossella umilia i maranza: "Codardi", caos in studio

A Dritto e Rovescio, salotto di approfondimento politico e sociale di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, si torna a parlare della storia di Paolo, un 25enne di Torino, vittima di una brutale aggressione da parte di una baby gang di maranza che lo ha ridotto in fin di vita.

In studio ci sono alcuni ragazzi in rappresentanza delle comunità giovanili di seconda generazione, che provano a giustificare la violenza parlando di disagi sociali, ma si devono scontrare con la dura realtà della sorella della vittima, Rossella, che dopo l’incidente ha fondato l’associazione benefica “Uniti per Paolo” e dà a loro una lezione di vita.

Uno dei ragazzi prova a giustificarsi: “Quelli che hanno vissuto situazioni come noi sono quelli del Sud, che venivano discriminati, non gli si affittavano le case. A me nessuno ha dato niente, ho fatto tutto da solo, ho lavorato. Io vorrei che quando c’è un crimine non ci si soffermasse sulla nazionalità del colpevole, ma ci si soffermasse solo sul problema”.

Rivolgendosi a lui, però, Rossella sbotta: “Tu pensi di essere veramente la persona che ha bisogno di essere ascoltato? Non ha senso, secondo te chi deve ascoltare Paolo? Lui deve dire grazie a un pugno regalato e gli è stato anche detto ‘te la sei cercata’. E il colpevole è a giocare a calcio, ha la fidanzata e si lamenta che non può andare a lavorare… ma a Paolo chi lo sta ascoltando, se ti fossi trovato nella sua condizione cosa facevi? Paolo è un ragazzo che aveva prima la sua vita, poi è stato per un anno in fin di vita, non solo voi avete i disagi eh. In Italia esiste un garante dei carcerati, dei delinquenti, non uno delle vittime".

"Tutti abbiamo dei disagi, sai chi ha pensato a noi come famiglia quando ci siamo ritrovati in questa situazione? Nessuno, ma non siamo venuti qui a piangere, ci siamo rimboccati le maniche e Paolo ha perdonato i suoi aggressori. Voi siete dei codardi, vi nascondete dietro i problemi".

I ragazzi non si dimostrano minimamente pietosi nei confronti di una donna che vede suo fratello ormai senza una vita normale e allora ad imbufalirsi è il padrone di casa, Paolo Del Debbio: “Oh basta, volete capire la sofferenza che ha dentro questa donna o no? Allora se lo avete capito, dimostratelo. Dove siamo arrivati, che tristezza, non so più che dire".