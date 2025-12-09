Sulla censura ai libri i compagni litigano anche tra di loro

Compagni che odiano i fascisti. Ma che alla fine si mettono a litigare con altri compagni. La protesta organizzata a “Più libri più liberi” contro la casa editrice “Passaggio al bosco”, accusata di essere nazifascista (! ), ha finito, come al solito, per dividere la sinistra. Che fare di fronte alla grave provocazione di chi pubblica libri che non piacciono ai progressisti? Restaurare una casa? stare gli stand? Fare un sit-in? Il dibattito si è acceso subito, e in alcuni momenti i toni si sono alzati al di sopra del livello di guardia... A far esplodere il caso, come sappiamo, è stato Zerocalcare. Con queste parole: «Ciao, purtroppo non sarò a “Più libri Più liberi”. Ognuno c'ha i suoi tavolotti, questo è il mio: non si spazi condivisi con i nazisti». Da qui in poi, il caos. Riassumiamo brevemente le varie posizioni dei guru antifascisti...

La storica Michela Ponzani, al contrario del fumettista tormentato, ha deciso di andare: «Bisogna esserci: la storia dimostra che l'Aventino non porta fortuna». Zoro, da parte sua, ha allargato la questione: «Di fascisti è pieno il Paese e il problema di condividere lo spazio è ovunque». Corrado Augias ha preferito non farsi vedere: «Vi prego di comprendere le ragioni della mia assenza. Io sono favorevole alla tolleranza, c'è però una distinzione. Un conto sono gli intolleranti, un altro chi si fa complice del nazismo». Concita De Gregorio sembra non voler prendere una posizione netta: «È un tema grande e rilevantissimo. Come si affronta la propaganda capillare di chi diffonde idee politiche irricevibili in un Paese la cui Costituzione è antifascista?». Luciano Canfora, invece, è stato molto duro: «L'antifascismo da salotto fa ridere. Non si combatte contro i rigurgiti oi ritorni del fascismo con i divieti».