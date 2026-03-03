Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Caracciolo sconvolge la Gruber: "Se tu ora chiami Trump..."

martedì 3 marzo 2026
Caracciolo sconvolge la Gruber: "Se tu ora chiami Trump..."

2' di lettura

Non è tenero il giudizio di Lucio Caracciolo su Donald Trump. Il direttore di Limes, tra i principali esperti italiani di geopolitica, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, parte in quarta tratteggiando un ritratto impietoso del presidente degli Stati Uniti a proposito dell'attacco all'Iran e non solo.

"Aspettarsi la gravitas da Trump è eccessivo. Da una parte lui ama far casino, lui sta praticamente sempre al telefono con i giornalisti. Lilli, io credo che se tu lo chiamassi adesso lui ti risponderebbe". E alla Gruber sfugge un sorrisino.

In Onda, Farinelli choc: "Li ho studiati, ecco come fanno le guerre gli americani"

"Gli Usa non studiano e non si preparano, fanno guerre sull’ottimismo e sulla forza militare". A dirlo, ...

"Il problema - prosegue Caracciolo - è che dice sempre cose diverse a chi gli capita. Per cui se è una operazione di camouflage è brillante, se invece è una strategia mi si deve però spiegare quale".

"Perché ci sia una guerra mondiale dovrebbe esserci uno scontro tra le grandi potenze, cioè Stati Uniti, Cina e Russia. Siamo molto lontani da questo ma siamo un bel pezzo più vicino da una guerra ragionale che rischia di allargarsi, una terza guerra del Golfo. Non è una guerra necessaria, è una guerra preventiva ma non si capisce bene cosa si dovesse prevenire perché per ammissione di Pentagono e Cia non c'era nessuna imminente minaccia iraniana e anzi i negoziati secondo il ministro degli Esteri dell'Oman, mediatore, stavano producendo risultati importanti. Quello che è certo - conclude Caracciolo - è che è una guerra al buio in cui nessuno può fare previsioni a lungo germine".

Che tempo che fa, "americani molto fortunati": Iran, l'affondo di Michele Serra

"Gli americani sono molto fortunati, perché dovunque vanno per esportare la libertà... trovano il pet...

Concorda anche Paolo Mieli, secondo cui c'è una differenza tra Bibi Netanyahu e il capo della Casa Bianca. "Quello che dice lui lo capisco, quello che dice Trump no - spiega l'editorialista del Corriere della Sera a proposito del premier israeliano -. Alla Casa Bianca c'è una confusione senza precedenti, mentre Netanyahu fa quello che ha fatto tante volte dopo il 7 ottobre. Va, colpisce con mira precisa il suo più importante rivale, che ritiene responsabile di quella strage, in questo caso la Guida Suprema (Ali Khamenei, ndr) e poi si ritira. Diversa cosa è fare una avventura in Iran che sembra quella dell'Ucraina, in cui si entra ma non si sa come finisce".

tag
lucio caracciolo
paolo mieli
donald trump
iran
otto e mezzo
lilli gruber

Caos in Medio Oriente Iran, presunti missili di Teheran neutralizzati sui cieli di Doha

Guerra in Iran Iran, ancora attacchi israeliani su Beirut: le immagini delle esplosioni

Che sinistra Iran, Conte e la carica degli ignoranti

ti potrebbero interessare

Iran, il generale Tricarico e l'ipotesi inquietante: "Allora per noi i guai sono seri"

Iran, il generale Tricarico e l'ipotesi inquietante: "Allora per noi i guai sono seri"

Da Kiev fino a Teheran le profezie farlocche del professor Orsini

Da Kiev fino a Teheran le profezie farlocche del professor Orsini

Pietro Senaldi
Italo Bocchino senza freni: "Khamenei è morto? Perché non lo piango"

Italo Bocchino senza freni: "Khamenei è morto? Perché non lo piango"

In Onda, Farinelli choc: "Li ho studiati, ecco come fanno le guerre gli americani"

In Onda, Farinelli choc: "Li ho studiati, ecco come fanno le guerre gli americani"