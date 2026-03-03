Caracciolo sconvolge la Gruber: "Se tu ora chiami Trump..."

"Aspettarsi la gravitas da Trump è eccessivo. Da una parte lui ama far casino , lui sta praticamente sempre al telefono con i giornalisti. Lilli, io credo che se tu lo chiamassi adesso lui ti risponderebbe ". E alla Gruber sfugge un sorrisino.

Non è tenero il giudizio di Lucio Caracciolo su Donald Trump . Il direttore di Limes, tra i principali esperti italiani di geopolitica, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , su La7, parte in quarta tratteggiando un ritratto impietoso del presidente degli Stati Uniti a proposito dell'attacco all'Iran e non solo.

"Gli Usa non studiano e non si preparano, fanno guerre sull’ottimismo e sulla forza militare". A dirlo, ...

"Il problema - prosegue Caracciolo - è che dice sempre cose diverse a chi gli capita. Per cui se è una operazione di camouflage è brillante, se invece è una strategia mi si deve però spiegare quale".

"Perché ci sia una guerra mondiale dovrebbe esserci uno scontro tra le grandi potenze, cioè Stati Uniti, Cina e Russia. Siamo molto lontani da questo ma siamo un bel pezzo più vicino da una guerra ragionale che rischia di allargarsi, una terza guerra del Golfo. Non è una guerra necessaria, è una guerra preventiva ma non si capisce bene cosa si dovesse prevenire perché per ammissione di Pentagono e Cia non c'era nessuna imminente minaccia iraniana e anzi i negoziati secondo il ministro degli Esteri dell'Oman, mediatore, stavano producendo risultati importanti. Quello che è certo - conclude Caracciolo - è che è una guerra al buio in cui nessuno può fare previsioni a lungo germine".