In Onda, Farinelli choc: "Li ho studiati, ecco come fanno le guerre gli americani"

"Gli Usa non studiano e non si preparano, fanno guerre sull’ottimismo e sulla forza militare". A dirlo, in collegamento con In Onda durante la puntata di domenica 1 marzo su La7 è Arianna Farinelli, politologa che da molti anni vive negli Stati Uniti.

Intervenuta nel dibattito con i conduttori Marianna Aprile e Luca Telese, Farinelli spiega che "Donald Trump, esattamente come Bush nel 2002/2003 si è circondato da una serie di 'yes man' e 'yes woman' che per ingraziarselo non gli dicono la verità sulle cose ma solo quello che si vuole sentire dire". Parole che non piacciono ai telespettatori. Ed ecco che su X c'è chi commenta: "Questa non ha idea di cosa parla… ma veramente", "Tra studiare e capire quello che si studia v'è una differenza di non poco conto", "Ma da dove esce questa che studia che c'ha la laurea", "Chissà come mai, invece, questa farinelli non mi convince proprio per niente", "25 anni buttati nel cesso".