Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

In Onda, Farinelli choc: "Li ho studiati, ecco come fanno le guerre gli americani"

lunedì 2 marzo 2026
In Onda, Farinelli choc: "Li ho studiati, ecco come fanno le guerre gli americani"

2' di lettura

"Gli Usa non studiano e non si preparano, fanno guerre sull’ottimismo e sulla forza militare". A dirlo, in collegamento con In Onda durante la puntata di domenica 1 marzo su La7 è Arianna Farinelli, politologa che da molti anni vive negli Stati Uniti.

Intervenuta nel dibattito con i conduttori Marianna Aprile e Luca Telese, Farinelli spiega che "Donald Trump, esattamente come Bush nel 2002/2003 si è circondato da una serie di 'yes man' e 'yes woman' che per ingraziarselo non gli dicono la verità sulle cose ma solo quello che si vuole sentire dire". Parole che non piacciono ai telespettatori. Ed ecco che su X c'è chi commenta: "Questa non ha idea di cosa parla… ma veramente", "Tra studiare e capire quello che si studia v'è una differenza di non poco conto", "Ma da dove esce questa che studia che c'ha la laurea", "Chissà come mai, invece, questa farinelli non mi convince proprio per niente", "25 anni buttati nel cesso".

Iran, la diretta: 3 caccia Usa abbattuti per errore dal Kuwait

Il terzo giorno di guerra in Iran si apre con la controffensiva di Hezbollah, che dal Libano ha attaccato Israele. Opera...

Prima di lei è stata Giovanna Botteri a riportare il pensiero americano. La giornalista ha definito la situazione "preoccupante ed epocale", sottolineando la portata storica di ciò che potrebbe accadere. Nel suo intervento ha anche sottolineato il confronto che, secondo alcuni commentatori americani, starebbe emergendo in queste ore: quello tra un possibile crollo del regime iraniano guidato da Ali Khamenei e la caduta dell’Unione Sovietica. Per alcuni - sono state le sue parole - "il crollo del regime di Khamenei è come quello dell'Unione Sovietica". 

tag
arianna farinelli
in onda
iran

L'attacco Trump ha trovato quella forza che è mancata ai predecessori

Giallorossi di vergogna Pd e 5 Stelle volevano che l'Italia salvasse il terrorista Khamenei

Nebbia totale Bruxelles contro tutti, dai raid Usa alle ritorsioni iraniane

ti potrebbero interessare

Italo Bocchino senza freni: "Khamenei è morto? Perché non lo piango"

Italo Bocchino senza freni: "Khamenei è morto? Perché non lo piango"

Tg3, lo sfogo di Michele Arnese: "Manco la tv iraniana", cosa va in onda

Tg3, lo sfogo di Michele Arnese: "Manco la tv iraniana", cosa va in onda

Torino, choc fuori dalla scuola: il prof rosso aggredisce i militanti di Gioventù nazionale

Torino, choc fuori dalla scuola: il prof rosso aggredisce i militanti di Gioventù nazionale

Andrea Valle
Andrea Scanzi non legge il Fatto quotidiano? Imbarazzo totale

Andrea Scanzi non legge il Fatto quotidiano? Imbarazzo totale