L'Aria che tira, Parenzo punzecchia Schlein: "Va beh, non ha risposto"

"Oggi si parla anche di Ucraina al Consiglio europeo, ieri Meloni ha avuto gioco facile nel mettere il dito nelle diversità di vedute tra voi e il M5s, quando si aspetta di risolvere queste diversità?": l'inviata de L'Aria che tira lo ha chiesto a Elly Schlein, oggi impegnata a Bruxelles. E la segretaria del Pd ha risposto aggirando di fatto la domanda: "Intanto, bisogna segnalare le diversità che ci sono all'interno della maggioranza. Salvini ha detto cose molto diverse da quelle della presidente Meloni".
Dopodiché è passata a fare l'elenco dei punti su cui un minimo di coesione sembra esserci nel campo largo: "Il punto è molto semplice: noi continuiamo a fare la nostra parte sulla politica estera con tutta l'alleanza progressista, abbiamo presentato insieme mozioni contro la partecipazione al Board of Peace, che non sta lavorando per la pace a Gaza, dove si continua a morire per i crimini del governo di Netanyahu; abbiamo fatto una mozione inseme per condannare la violazione del diritto internazionale da parte di Trump e Netanyahu in Iran. Ieri Meloni non ha trovato un minuto per chiedere di porre fine a un conflitto che non è solo devastante per l'impatto che ha sulle popolazioni coinvolte e nel Golfo ma anche sull'economia italiana e sul portafogli degli italiani, perché non ci nascondiamo che l'aumento dei prezzi dei carburanti dipende anche da quell'instabilità e da una escalation che non dà cenni di ridursi. E su questo Meloni ha smesso di chiedere di porre fine a quel conflitto perché ha paura di nuove sfuriate di Trump".
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Infine sull'Ucraina: "Abbiamo ribadito anche ieri la posizione nostra, che è quella di sostenere la difesa del popolo che ha subìto un'invasione criminale e chiedere al contempo all'Ue una voce sola e forte per contribuire a raggiungere una tregua e un negoziato per la pace giusta, che per noi ovviamente non è la resa alle ragioni dell'aggressore. Non possiamo lasciare tutto il lavoro negoziale e politico alle telefonate ambigue tra Trump e Putin. Ogni volta che si parlano al telefono, il giorno dopo accade qualcosa di distruttivo, com'è accaduto anche questa volta con l'accordo non solo rischioso ma anche cinico sulla pelle degli ucraini fatto da Trump e Putin sul gasolio". Un discorso lunghissimo a cui ha messo fine il conduttore David Parenzo, commentando: "Va beh, sulle diversità nel centrosinistra non ha risposto".
"Va beh, non ha risposto": Parenzo su Schlein a L'Aria che tira, guarda qui il video