L'Aria che tira, Parenzo punzecchia Schlein: "Va beh, non ha risposto"

"Oggi si parla anche di Ucraina al Consiglio europeo, ieri Meloni ha avuto gioco facile nel mettere il dito nelle diversità di vedute tra voi e il M5s, quando si aspetta di risolvere queste diversità?": l'inviata de L'Aria che tira lo ha chiesto a Elly Schlein, oggi impegnata a Bruxelles. E la segretaria del Pd ha risposto aggirando di fatto la domanda: "Intanto, bisogna segnalare le diversità che ci sono all'interno della maggioranza. Salvini ha detto cose molto diverse da quelle della presidente Meloni".

Dopodiché è passata a fare l'elenco dei punti su cui un minimo di coesione sembra esserci nel campo largo: "Il punto è molto semplice: noi continuiamo a fare la nostra parte sulla politica estera con tutta l'alleanza progressista, abbiamo presentato insieme mozioni contro la partecipazione al Board of Peace, che non sta lavorando per la pace a Gaza, dove si continua a morire per i crimini del governo di Netanyahu; abbiamo fatto una mozione inseme per condannare la violazione del diritto internazionale da parte di Trump e Netanyahu in Iran. Ieri Meloni non ha trovato un minuto per chiedere di porre fine a un conflitto che non è solo devastante per l'impatto che ha sulle popolazioni coinvolte e nel Golfo ma anche sull'economia italiana e sul portafogli degli italiani, perché non ci nascondiamo che l'aumento dei prezzi dei carburanti dipende anche da quell'instabilità e da una escalation che non dà cenni di ridursi. E su questo Meloni ha smesso di chiedere di porre fine a quel conflitto perché ha paura di nuove sfuriate di Trump".