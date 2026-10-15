Silvia Salis, bastonate a Schlein: "Sinistra senza leader". E si smarca da Renzi

“È già domani”. Un titolo, quello del nuovo libro del sindaco di Genova Silvia Salis, che sa molto di avviso ai naviganti. Se, infatti, nelle 208 pagine pubblicate ieri il primo cittadino ripropone il mantra degli ultimi mesi «io sono stata eletta per guidare Genova. Non per immaginare il mio prossimo incarico» - le allusioni a un suo ruolo nazionale sono continue e neppure troppo velate. La data d’uscita, del resto, non lascia dubbi: pochi mesi prima delle politiche, quando la corsa per guidare l’opposizione sta entrando nel vivo. Interviste, presentazioni, comparsate in tv: la campagna di Silvia Salis è appena iniziata. Nel libro, il ragionamento del sindaco di Genova parte da un assunto: «Manca un leader riconosciuto del centrosinistra». Nel campo largo non esiste una figura con «la capacità personale di esercitare un forte ascendente, fascino e influenza sugli altri.

Nasce da un misto di presenza, empatia e comunicazione efficace, che spinge le persone a seguire o ammirare un individuo». Non lo dice esplicitamente, non fa nomi e cognomi (quelli di Elly Schlein e Giuseppe Conte), ma lascia ai lettori tirare le somme sullo stato comatoso in cui versa la coalizione: «Voi riconoscete queste caratteristiche in qualcuno dei volti della politica di oggi? Ognuno ha la sua risposta. E temo di conoscerla». Una chiosa più che eloquente. Come fare quindi per battere Giorgia Meloni? Silvia Salis si sfila, ripete che continuerà ad amministrare Genova. Peccato che, poche pagine dopo, si ributti a capofitto nella partita per la leadership del campo largo. «La mia scelta è chiara: no, non farò le primarie. Non è un giudizio eterno sullo strumento e non è un modo per sottrarmi al campo largo. È il contrario. In questa fase considero più importante proteggere una costruzione ancora fragile, consolidare la direzione, dimostrare che l’unità non è una formula pronunciata soltanto quando conviene». Ma come? La sua priorità non era Genova? Eppure basta girare pagina per leggere l’autrice in versione leader nazionale.