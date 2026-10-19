Fiorello deride la Schlein: "Siamo senza programma, come quelli del campo largo"

Fiorello è tornato in prima serata su Rai 1. Lo ha fatto con "Tg1 edizione più che straordinaria", uno spettacolo della durata di pochi minuti, subito dopo il Tg, condotto insieme a Fabrizio Biggio. Tantissimi gli ospiti illustri, da Annalisa a Gigi d'Alessio, dal corpo di ballo di Luca Tommassini a TonyPitony, fino ai giornalisti padroni di casa Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti e Alessio Zucchini, oltre alla collega in turno Emma D'Aquino.
Per il lancio in diretta durante la coda del Tg la location scelta è il nuovo studio intitolato a Pippo Baudo a Saxa Rubra. Tra una gag e l'altra c'è stato spazio anche per un momento di serietà: "Posso rivolgere un pensiero agli amici del Sud Italia che stanno attraversando un periodo molto brutto? C'è una protesta in atto e la stanno facendo senza spaccare niente, ma la luce deve essere accesa anche sul Sud". Poi un pensiero ironico per il direttore del Tg1 Chiocci, responsabile della concessione straordinaria dello studio: "Assisteremo al suo licenziamento dopo stasera".
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"Tg1 edizione più che straordinaria" è servito per lanciare il ritorno, a partire da oggi, 19 ottobre, di Fiorello & Co,. su Rai1, in terza serata. Ed è proprio durante il lancio del nuovo format che lo showman siciliano ha ironizzato sul campo largo: "Abbiamo un programma? Siamo senza programma, come quelli del campo largo - ha detto Fiorello - sono tanti, non si mettono d'accordo... Hanno bisogno di qualcuno che li guidi. Amici, chiamatemi!". E ancora: "Poi c'è Salis, ce ne sono due, chiamate quella che paga l'affitto, mi raccomando...".