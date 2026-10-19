Fiorello deride la Schlein: "Siamo senza programma, come quelli del campo largo"

Per il lancio in diretta durante la coda del Tg la location scelta è il nuovo studio intitolato a Pippo Baudo a Saxa Rubra. Tra una gag e l'altra c'è stato spazio anche per un momento di serietà: "Posso rivolgere un pensiero agli amici del Sud Italia che stanno attraversando un periodo molto brutto? C'è una protesta in atto e la stanno facendo senza spaccare niente, ma la luce deve essere accesa anche sul Sud". Poi un pensiero ironico per il direttore del Tg1 Chiocci , responsabile della concessione straordinaria dello studio: "Assisteremo al suo licenziamento dopo stasera".

"Tg1 edizione più che straordinaria" è servito per lanciare il ritorno, a partire da oggi, 19 ottobre, di Fiorello & Co,. su Rai1, in terza serata. Ed è proprio durante il lancio del nuovo format che lo showman siciliano ha ironizzato sul campo largo: "Abbiamo un programma? Siamo senza programma, come quelli del campo largo - ha detto Fiorello - sono tanti, non si mettono d'accordo... Hanno bisogno di qualcuno che li guidi. Amici, chiamatemi!". E ancora: "Poi c'è Salis, ce ne sono due, chiamate quella che paga l'affitto, mi raccomando...".