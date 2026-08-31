"Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai". La risposta di viale Mazzini

"Francesca Fagnani sarebbe pronta a lasciare la Rai". Il rumor arriva dall'Adnkronos, secondo cui la conduttrice, già nel giugno scorso, prima della presentazione dei palinsesti della stagione successiva, avrebbe formalizzato ai vertici Rai, tramite il suo procuratore, l'intenzione di risolvere il contratto di esclusiva che la lega all'azienda fino alla primavera 2027.
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Secondo fonti ben informate, alla base delle tensioni che hanno portato alla lettera ci sarebbe un rapporto di fiducia compromesso con parte dell'azienda. "La lettera - si legge ancora - ha agitato non poco i piani alti dell'azienda e nelle scorse settimane ci sarebbero state interlocuzioni, finora non decisive, anche per idee divergenti sul futuro".
A pochi minuti dal tam-tam online, ecco la replica di Viale Mazzini: "Francesca Fagnani è un asset fondamentale e una risorsa preziosa per la Direzione Intrattenimento Prime time ed ha un contratto di esclusiva con l'azienda. Durante l'estate ci sono state varie interlocuzioni sugli sviluppi del programma. Oggi siamo a lavoro", dichiara il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore.
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Entrata in Rai agli inizi degli anni Duemila, dopo un'esperienza a New York, Fagnani ha lavorato a fianco di Giovanni Minoli in programmi storici come La storia siamo noi e Michele Santoro Presenta. Poi, nel 2018, la conduzione di Belve. Inizialmente in onda sul Nove, poi nel 2021 passato nelle mani di Rai 2. Anche qui la trasmissione ha subito un importante cambiamento: prima nella seconda serata e poi promosso nella prestigiosa vetrina della prima serata. Un successo travolgente che nel 2023 l'ha condotta fino al palco dell'Ariston come co-conduttrice al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Il retroscena sul suo addio alla Rai segue le voci su un addio di Enrico Mentana, suo compagno da lungo tempo, a La7. Il giornalista, dopo la scadenza del suo contratto per la rete di Cairo, potrebbe guidare una nuova tv.