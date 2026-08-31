"Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai". La risposta di viale Mazzini

" Francesca Fagnani sarebbe pronta a lasciare la Rai ". Il rumor arriva dall'Adnkronos, secondo cui la conduttrice, già nel giugno scorso, prima della presentazione dei palinsesti della stagione successiva, avrebbe formalizzato ai vertici Rai, tramite il suo procuratore, l'intenzione di risolvere il contratto di esclusiva che la lega all'azienda fino alla primavera 2027.

Secondo fonti ben informate, alla base delle tensioni che hanno portato alla lettera ci sarebbe un rapporto di fiducia compromesso con parte dell'azienda. "La lettera - si legge ancora - ha agitato non poco i piani alti dell'azienda e nelle scorse settimane ci sarebbero state interlocuzioni, finora non decisive, anche per idee divergenti sul futuro".

A pochi minuti dal tam-tam online, ecco la replica di Viale Mazzini: "Francesca Fagnani è un asset fondamentale e una risorsa preziosa per la Direzione Intrattenimento Prime time ed ha un contratto di esclusiva con l'azienda. Durante l'estate ci sono state varie interlocuzioni sugli sviluppi del programma. Oggi siamo a lavoro", dichiara il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore.