Otto e Mezzo, Massimo Cacciari sbotta sulle violenze di piazza: "Fuori di senno, 'ma però' niente"

Chiamato a commentare i disordini che accadono in Italia e all'estero, Massimo Cacciari esordisce così: "Ma c’è qualcuno che vede i telegiornali, anche esteri, qualche volta? A Parigi da mesi avvengono questi scontri. C’è una situazione di emergenza anche in Francia, e in Spagna. È una crisi europea. Ma vogliamo finalmente comprendere le cause delle cose? E questo vale per la Palestina e Israele, per l’Ucraina e la Russia. Ma in questo Paese vogliamo finalmente ragionare?". Ospite di Otto e Mezzo su La7, il filosofo rimarca: "Non capiamo le ragioni per cui ci sono queste proteste di massa che coinvolgono milioni di persone. Tra questi milioni di persone ci sono anche dieci sciagurati che portano acqua alla destra, sfasciando le vetrine. Ma sono milioni di giovani esasperati e, quando non sono esasperati perché non funziona la scuola, lo sono perché hanno lavori precari e sottopagati. C’è una crisi generale europea, una crisi tra generazioni. E noi presumiamo di risolvere le questioni con decreti sull’ordine pubblico: ma siamo fuori di senno. Semplicemente fuori di senno".