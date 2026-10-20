Otto e Mezzo, Massimo Cacciari sbotta sulle violenze di piazza: "Fuori di senno, 'ma però' niente"

Chiamato a commentare i disordini che accadono in Italia e all'estero, Massimo Cacciari esordisce così: "Ma c’è qualcuno che vede i telegiornali, anche esteri, qualche volta? A Parigi da mesi avvengono questi scontri. C’è una situazione di emergenza anche in Francia, e in Spagna. È una crisi europea. Ma vogliamo finalmente comprendere le cause delle cose? E questo vale per la Palestina e Israele, per l’Ucraina e la Russia. Ma in questo Paese vogliamo finalmente ragionare?". Ospite di Otto e Mezzo su La7, il filosofo rimarca: "Non capiamo le ragioni per cui ci sono queste proteste di massa che coinvolgono milioni di persone. Tra questi milioni di persone ci sono anche dieci sciagurati che portano acqua alla destra, sfasciando le vetrine. Ma sono milioni di giovani esasperati e, quando non sono esasperati perché non funziona la scuola, lo sono perché hanno lavori precari e sottopagati. C’è una crisi generale europea, una crisi tra generazioni. E noi presumiamo di risolvere le questioni con decreti sull’ordine pubblico: ma siamo fuori di senno. Semplicemente fuori di senno".
Massimo Cacciari demolisce Pd e M5s: "Putt***". Poi il plauso a MeloniCome suo solito, Massimo Cacciari non le manda a dire. Ospite di 24 Mattino il filosofo si scaglia contro il cosiddetto ...
Immediata la reazione di Lilli Gruber che lo incalza: "Si condanna e poi si aggiunge ‘però'". "Ma ‘però’ per niente, io parlo delle cause – replica Cacciari – Condanno Putin, ma voglio capire le cause per cui c’è una guerra tra Russia e l’Ucraina. Oppure, se io voglio capire qualcosa, ciò significa che giustifico? Ma siamo pazzi? Il fatto che io voglia ragionare e capire le cose significa che lo giustifico?". E ancora: "Questa protesta è fisiologica. Ora, non deve necessariamente esprimersi come si è espressa, ma finiamola di fare le anime belle, pietà di me. Nelle situazioni di grande tensione politica e di grandi contraddizioni, lacerazioni e disuguaglianze come quelle che viviamo c’è sempre stata anche la violenza".
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Nuovamente incalzato dalla conduttrice, l'ex sindaco di Venezia sottolinea: "Ma certo, anch’io esprimo massima solidarietà, ma finiamola di fare le anime belle, pietà di me. Perché c’è la violenza legittima dello Stato? Perché dall’altra parte, in una forma o nell’altra, lo Stato, il politico intelligente sa che in situazioni di grande contraddizione e lacerazione momenti di violenza sono fisiologici. Smettiamola di fare le retoriche e le anime belle, pietà di me".