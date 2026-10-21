Ranucci a Rainews ma prima la snobbava...

Sigfrido Ranucci alla fine è tornato a RaiNews24. Senza conduzione ma con molte storie da raccontare e una nostalgia quasi epica, teatrale. Degna, insomma, di un capitolo (che non sarà certo quello finale) della Ranucceide. Tutto ciò dopo aver sostanzialmente schifato e avversato, persino in tribunale, il tris di controfferte Rai: il Tg3, un incarico da corrispondente al Cairo oppure RaiNews24, con una delega agli approfondimenti, testata per la quale aveva lavorato dal 1999 al 2006.

ANNUNCIO

L’annuncio l’ha dato in primis ai suoi followers, via social, nella notte di ieri, pubblicando una foto del compianto Roberto Morrione, fondatore e direttore della prima RaiNews24, oltre un quarto di secolo fa. Sigfrido ha scritto memorando i tempi pionieristici quando lui già faceva i superscoop come il ritrovamento dell’intervista perduta a Paolo Borsellino, rinvenuta proprio nel 2000, grazie a una sua inchiesta. Colloquio in cui il magistrato palermitano parlava per la prima volta dei rapporti tra la mafia e Dell’Utri. Come dire, leggendo tra le righe: torno alle origini ma continuo la battaglia, pure quella alle radici, del centrodestra, meloniano o berlusconiano che sia. La scelta, del resto, non è stata facile ed è arrivata dopo giorni di riflessioni e confronti con i legali. L’opzione RaiNews, infatti, pur rappresentando un ritorno “in famiglia”, ben accolto dai colleghi, comporta per Sigfrido comunque un ridimensionamento operativo.

Difficilmente, infatti, lo si rivedrà in video. Anche perché la partita giudiziaria non è ancora chiusa. Il tribunale ha ritenuto che lo spostamento fosse stato deciso per risolvere le tensioni interne esplose dopo il clamore mediatico legato all’inchiesta sull’attentato, ma il procedimento proseguirà nel merito.