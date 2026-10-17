Libero logo
Abbonamento Digitale

Conte e Ranucci, le bombe di Zampolli: "Quel palazzo da comprare..."

sabato 17 ottobre 2026
Conte e Ranucci, le bombe di Zampolli: "Quel palazzo da comprare..."

2' di lettura

Per Giuseppe Conte, le parole di Paolo Zampolli sono sempre fonte di un certo qual imbarazzo. Anche quando l'inviato speciale degli Stati Uniti per le partnership globali è di fatto un ex. Pochi giorni fa, infatti, il presidente americano Donald Trump ha deciso di rimuovere dall'incarico il suo braccio destro, un diplomatico diventato famoso per loquacità e intraprendenza.

Qualche mese fa, proprio Libero aveva riferito di una colazione di lavoro con il leader del Movimento 5 Stelle, un incontro riservato che aveva scatenato indiscrezioni, retroscena e voci impazzite. Non è che "Giuseppi", ai tempi del governo gialloverde lodato dallo stesso Trump, stesse studiando per tornare a Palazzo Chigi e parlasse di questo con l'amico americano? 

Paolo Zampolli vuole spennare Sigfrido Ranucci: "Danni per 5 milioni di euro"

Altre brutte notizie per la Rai, per Report e per il suo conduttore Sigfrido Ranucci. Per loro sono in arrivo due cause:...

"Con Conte aveva discusso di affari?", domanda Repubblica a Zampolli in una lunga intervista. Risposta secca: "Una colazione. Abbiamo parlato cinque minuti di quel palazzo ed è finita li". Si riferisce all'Hotel Plaza, che la famiglia Paladino (Olivia Paladino è la compagna di Conte) voleva vendere? "No, io avevo un acquirente. Poi è finita lì".

Giuseppe Conte, Zampolli lo inchioda: "Mi parlò dell'albergo di suo suocero"

Un po’ maître à penser di una sinistra massimalista con ambizioni di governo, un po’ agente imm...

Per il resto, Zampolli picchia duro su Donald: "La gente non sta lasciando l'amministrazione Trump, sta scappando". In ogni caso, la rimozione sembra essere stata consensuale: "Era un po' di tempo che ci parlavamo. L'incarico di inviato speciale dura un anno. Ci sono discussioni in corso anche per gli altri, come Grenell, Boulos, gli stessi Kushner e Witkoff, tutti irregolari. Il presidente mi aveva prorogato per sei mesi, ma a questo punto il dipartimento di Stato mi stava stretto".

Paolo Zampolli: "Ranucci sapeva della bomba? Ecco cosa si dice a Washington..."

Il caso che coinvolge Sigfrido Ranucci e i suoi rapporti con Fabio Lavitola torna al centro del dibattito anche negli St...

"Ho svolto questo compito per un anno - aggiunge - e ottenuto grandi risultati per gli Stati Uniti, come l'acquisto di molti aerei Boeing. A questo punto il governo sta cambiando e tante persone stanno lasciando l'amministrazione. Lui mi ha detto: 'Al dipartimento di Stato l'incarico è finito, perché non vai a fare business, visto che sei capace? Almeno guadagni qualcosa'. Gli ho risposto: "Signor presidente, hai sempre ragione'".

Ranucci, la rivelazione di Zampolli: "Ne salteranno fuori di cotte e di crude"

"Io penso che su Sigfrido Ranucci ne salteranno fuori di cotte e di crude". Lo ha detto all'Adnkronos Paol...

Pesa in ogni caso l'ombra di una possibile sconfitta alle elezioni di midterm: "Tutti stanno lasciando. Non lasciando, scappando". Pare che l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, si fosse lamentato delle sue invasioni di campo. "Questo - riconosce Zampolli - era accaduto proprio all'inizio, ma in seguito tutto si era normalizzato. Poi è arrivato il casino della colazione con Conte, ma nessuno si è arrabbiato. Quindi gli attacchi di Report, che sono politici e finanziati, perciò mi sono dovuto difendere. Ma non ho mai detto che l'Italia era il mio territorio: non lo è mai stata, non l'ho mai chiesta. Io non sono il loro referente per l'America. Non lo sono mai stato e non volevo esserlo".

tag
paolo zampolli
giuseppe conte
sigfrido ranucci
report
olivia paladino
donald trump

Trump sospende le sanzioni alla Russia. "Momento storico", Zelensky ed Europa mollati

Katie Zacharia Katie Zacharia, record del mondo: Trump licenzia la portavoce dopo 5 giorni

Libera La banalità dell’amico

ti potrebbero interessare

A Roma gli ebrei cacciano l’Anpi

A Roma gli ebrei cacciano l’Anpi

Daniele Dell'Orco
Silvia Salis sminuisce gli elettori di destra

Silvia Salis sminuisce gli elettori di destra

Andrea Muzzolon
Landini e Campo largo bloccano Roma

Landini e Campo largo bloccano Roma

Il Pd scatena gli studenti e loro insultano pure Elly

Il Pd scatena gli studenti e loro insultano pure Elly

Pietro Senaldi