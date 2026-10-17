Conte e Ranucci, le bombe di Zampolli: "Quel palazzo da comprare..."

Per Giuseppe Conte, le parole di Paolo Zampolli sono sempre fonte di un certo qual imbarazzo. Anche quando l'inviato speciale degli Stati Uniti per le partnership globali è di fatto un ex. Pochi giorni fa, infatti, il presidente americano Donald Trump ha deciso di rimuovere dall'incarico il suo braccio destro, un diplomatico diventato famoso per loquacità e intraprendenza. Qualche mese fa, proprio Libero aveva riferito di una colazione di lavoro con il leader del Movimento 5 Stelle, un incontro riservato che aveva scatenato indiscrezioni, retroscena e voci impazzite. Non è che "Giuseppi", ai tempi del governo gialloverde lodato dallo stesso Trump, stesse studiando per tornare a Palazzo Chigi e parlasse di questo con l'amico americano?

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"Con Conte aveva discusso di affari?", domanda Repubblica a Zampolli in una lunga intervista. Risposta secca: "Una colazione. Abbiamo parlato cinque minuti di quel palazzo ed è finita li". Si riferisce all'Hotel Plaza, che la famiglia Paladino (Olivia Paladino è la compagna di Conte) voleva vendere? "No, io avevo un acquirente. Poi è finita lì".

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Per il resto, Zampolli picchia duro su Donald: "La gente non sta lasciando l'amministrazione Trump, sta scappando". In ogni caso, la rimozione sembra essere stata consensuale: "Era un po' di tempo che ci parlavamo. L'incarico di inviato speciale dura un anno. Ci sono discussioni in corso anche per gli altri, come Grenell, Boulos, gli stessi Kushner e Witkoff, tutti irregolari. Il presidente mi aveva prorogato per sei mesi, ma a questo punto il dipartimento di Stato mi stava stretto".

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"Ho svolto questo compito per un anno - aggiunge - e ottenuto grandi risultati per gli Stati Uniti, come l'acquisto di molti aerei Boeing. A questo punto il governo sta cambiando e tante persone stanno lasciando l'amministrazione. Lui mi ha detto: 'Al dipartimento di Stato l'incarico è finito, perché non vai a fare business, visto che sei capace? Almeno guadagni qualcosa'. Gli ho risposto: "Signor presidente, hai sempre ragione'".

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