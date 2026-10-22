L'Aria che tira, Odifreddi sugli scontri in piazza: "Ci sono delle ragioni oggettive"

"È ovvio che ci siano delle ragioni oggettive sia per la protesta degli autotrasportatori, perché quello ha a che fare ovviamente con l'energia, in particolare col gasolio, la benzina eccetera, sia per le proteste dei giovani, che ovviamente vedono il loro futuro in termini molto grigi": il matematico Piergiorgio Odifreddi lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, parlando delle manifestazioni di protesta degli ultimi giorni.

Secondo lui, "questo ha a che fare con l'Europa. Non è un caso che la Francia, la Spagna, l'Italia... Ormai i nodi stanno venendo al pettine. Si possono calmierare i problemi con dei provvedimenti provvisori, ed è stato fatto in tutta Europa, ma ormai c'è la carenza di energia e prospettive grigie sullo sviluppo economico e sulle prospettive degli studenti". "Ma la protesta violenta come la interpreta?", lo ha incalzato Parenzo. E lui ha risposto: "Poiché si sa che tutti i fenomeni sono distribuiti secondo delle curve a campana, ci sono sempre gli estremi da una parte all'altra, però quello che conta è il centro delle curve a campana. Ed è la maggioranza degli studenti che magari manifestano in maniera pacifica o addirittura quelli che non manifestano ma questo non significa che non sentano il disagio".