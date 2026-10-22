Libero logo
Abbonamento Digitale

L'Aria che tira, Odifreddi sugli scontri in piazza: "Ci sono delle ragioni oggettive"

di
Libero logo
giovedì 22 ottobre 2026
L'Aria che tira, Odifreddi sugli scontri in piazza: "Ci sono delle ragioni oggettive"

2' di lettura

"È ovvio che ci siano delle ragioni oggettive sia per la protesta degli autotrasportatori, perché quello ha a che fare ovviamente con l'energia, in particolare col gasolio, la benzina eccetera, sia per le proteste dei giovani, che ovviamente vedono il loro futuro in termini molto grigi": il matematico Piergiorgio Odifreddi lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, parlando delle manifestazioni di protesta degli ultimi giorni. 

Secondo lui, "questo ha a che fare con l'Europa. Non è un caso che la Francia, la Spagna, l'Italia... Ormai i nodi stanno venendo al pettine. Si possono calmierare i problemi con dei provvedimenti provvisori, ed è stato fatto in tutta Europa, ma ormai c'è la carenza di energia e prospettive grigie sullo sviluppo economico e sulle prospettive degli studenti". "Ma la protesta violenta come la interpreta?", lo ha incalzato Parenzo. E lui ha risposto: "Poiché si sa che tutti i fenomeni sono distribuiti secondo delle curve a campana, ci sono sempre gli estremi da una parte all'altra, però quello che conta è il centro delle curve a campana. Ed è la maggioranza degli studenti che magari manifestano in maniera pacifica o addirittura quelli che non manifestano ma questo non significa che non sentano il disagio".

Enzo Iacchetti a E' sempre Cartabianca, "i maranza hanno fatto un favore a Meloni"

Ospite d’eccezione dell’ultima puntata di È Sempre Cartabianca, il programma di Rete4 condotto da Bia...

Odifreddi si è poi lanciato in un altro tipo di analisi: "Per la scuola, per esempio in Italia, si spendono 80 miliardi all'anno e la stessa cifra si spende per le armi. Ora, quando un Paese spende tanto nell'istruzione quanto per le armi, effettivamente c'è qualcosa che non funziona, è un brutto periodo e secondo me siamo arrivati a momenti come quelli che si sono visti negli anni '60 per la guerra in Vietnam in America o in Francia nel '68 e '69 quando poi cadde la dittatura di De Gaulle. È il sistema politico che non sa gestire i problemi. Il dissenso e l'insoddisfazione devono trovare sfogo e ovviamente lo trovano a volte in piccole frange in maniera violenta, anche se poi io non credo che cercare di fare una versione italiana dell'Ice americana portando i parà sia una cosa sensata". 

"Ci sono delle ragioni oggettive": scontri in piazza, Odifreddi a L'Aria che tira. Guarda qui il video

Enzo Iacchetti, l'ultimo delirio dalla Berlinguer: "Molti violenti oggi sono cariche dello Stato"

Comico, attore, cantante e conduttore televisivo. E ormai anche opinionista nei principali salotti d’approfondimen...
tag
piergiorgio odifreddi
l'aria che tira

A Strasburgo Ilaria Salis e la sfuriata davanti a tutti. FdI: "Questa è la sinistra che ci rappresenta in Europa"

Altro che razzismo... L'aria che tira, Montaruli e la lezione a Karima Moual: "Vieni a casa mia e ti faccio vedere"

Botta e risposta Ilaria Salis perde il controllo in diretta con Matilde Siracusano: "Ma chi è sta qua?"

ti potrebbero interessare

Scontri, Iva Zanicchi schianta il maranza: "Ti prendo a calci in cu*o per 10 chilometri"

Scontri, Iva Zanicchi schianta il maranza: "Ti prendo a calci in cu*o per 10 chilometri"

Fedez denunciato da quattro fan: "Gli abbiamo chiesto una foto, ci hanno preso a botte"

Fedez denunciato da quattro fan: "Gli abbiamo chiesto una foto, ci hanno preso a botte"

Porta a Porta, Vespa riprende la coordinatrice dell'Udu: "Dovete studiare quando venite qui"

Porta a Porta, Vespa riprende la coordinatrice dell'Udu: "Dovete studiare quando venite qui"

Redazione
Paolo Mieli, "una sorpresona, chi se la passerà male": cosa succederà alle urne

Paolo Mieli, "una sorpresona, chi se la passerà male": cosa succederà alle urne

Redazione