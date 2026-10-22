Fedez denunciato da quattro fan: "Gli abbiamo chiesto una foto, ci hanno preso a botte"

Quando ci ricapiterà mai, chiedamogli una foto. Deve essere stato questo il pensiero di quattro ragazzi padovani, tra i 19 e i 21 anni, quando hanno visto che fuori dal The Club di Corso Garibaldi, a Milano, c'era Fedez. Da quel momento in poi, però, cosa sia davvero accaduto è ancora in parte da chiarire. Quello che è certo è che i quattro giovani sono finiti al pronto soccorso.

Stando alla loro ricostruzione, in seguito alla richiesta di un selfie, il rapper avrebbe reagito con aggressività. E avrebbe detto: "Dai che altrimenti va a finire male". A quel punto, uno dei ragazzi - che stava filmando con il cellulare - si sarebbe allontanato. Fedez però avrebbe dato ordine ai bodyguard di seguirlo. "Se rimani qui le prendi", avrebbe detto uno di loro al giovane, prima di colpirlo al volto. Lo stesso 19enne sarebbe poi stato raggiunto da un'altra guardia del corpo e colpito con una serie di calci su tutto il corpo tanto da perdere i sensi.