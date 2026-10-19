La Russa da Fedez: "La sinistra è contro la legge elettorale perché vuole il pareggio"

"Se la sinistra non voleva la legge elettorale è perché loro preferiscono un sistema dove si può pareggiare". È uscita oggi la puntata di Pulp podcast con ospite Ignazio La Russa. Nell'intervista concessa a Fedez e Mr. Marra, il presidente del Senato ha toccato diversi temi, partendo, appunto, dalla legge elettorale. "Oggi - ha dichiarato - i sondaggi dicono che il centrosinistra vincerebbe, eppure è sempre il pareggio che non vogliono lasciare, vogliono avere la doppia possibilità".

La Russa è stato poi molto chiaro su una possibile alleanza con Futuro Nazionale: "Con Vannacci non ci alleiamo. Il primo a doverlo dire è il capo del partito e del governo e io sono perfettamente in linea con Giorgia Meloni su questo punto. Poi ce ne sono di cose che non mi piacciono di quelle che dice Vannacci ad esempio sulla politica estera, sul femminicidio. Ma quello che tiene distante Vannacci da Meloni è l'etica: lui ha tradito la fiducia di Salvini e si era fatto nominare vicesegretario della Lega".